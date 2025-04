Molio me je da ga vadim iz ... Đedović nahvalio Sandru zbog stava, pa otkrio šta je Luka tražio od njega (VIDEO)

Ne štedi nikoga!

Usledila je nominacija Marka Đedovića koji je otkrio šta zamera Luki Vujeviću i Sandri Obradović.

- Ja mogu da zamerim i jednom i drugom, ali dobro. Ja sam bio za Lukin povratak ovde, ali je on bio za moj odlazak pre par nedelja. Ljudi ovde menjaju stavove i mišljenje na dan. Luka je ozbiljan lik, meni je on zanimljiv, a drago mi je što nije podlegao pritisku pa se nije svađao sa mnom, on nije ušao u konflikt sa mnom a imao je šanus, a drago mi je da se dozvao pameti,pa to nije uradio, Ti si vrlo inteligentan, umeš da zavrtiš mozgove, a umeš da budeš i veoma pametan, što se svega tiče od mene imaš poštovanja. Odnos sa Sandrom, pa u početku ste mi bili nenormalni. dugo ste se muvali a meni ste bili neinteresantni, a iskreno kada se ušli u odnos ja verujem da je pravario Sandru. On je meni pričao i o Baji i o Biljani, super su mi svei. Sa druge strane Sandra, pa ona mi je u početku delovala kada se ogradila od Sofije i Alekasndre, ona mi je delovala kao folirant, a sada sam skontao da je ona prvi put ovde, Ona je to uradila iz tripa, i mi smo tada imali ssukob, a ja sma i LUku vadio iz go*ana. Sandra i ja se inače znamo godinama, i znam joj i brata, meni se jako sviđa što ona nije htela janvo da se ljubi jer nije htela da to njeno dete gleda i da ga neko zeza zbog toga. Meni je jako drago što razmišljaš o tome, i na tome ti svaka čast. Vas dvoje budite dostojanstveno, sačuvaću Sandru - rekao je Marko.

Autor: N.B.