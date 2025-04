Klan je uticao da završiš sa Aneli: Terza brutalno udario na Kačavendinu žensku bandu, Aneli i Luki dao vetar u leđa! (VIDEO)

Navija za njihovu ljubav!

U toku su "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Sandre Obradović i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aleksandri Nikolić.

- Sandra, koliko god da smo imale konflikte nema zle krvi. Jesi me povredila kad si se povukla zbog loših priči. Ja te volim, najdraža si mi žena u kući. Nisi iskvarena u duši, to mi je najvažnije. Ja kad sam besna svašta kažem, ali nikad nisam rekla da si k*rva. Jesam rekla da si drska, hladna i bezobrazna. Ja nekad vidim da imaš emociju prema Luki, a nekad mislim da se igreaš kao on. To ne bih trpela. Ja Luku isto volim. Ne znam da li je moja srce toliko veliko, pa praštam ljudima. Sandra me nikad nije povredila kao ti, jako si gadan na jeziku kad poludiš. Ja ću da ti oprostim jer Rak Raku prašta. Misliš da si šmeker i da svaka pada na tebe. Dobar si prijatelj, ali kao muškarac... Ne znam šta radiš pa da ove žene padaju na tebe. Ja ne znam koja žena bi tebe shvatila za ozbiljno. Mislim da je Luka više cenio neke druge ljude nego mene. Ostaviću Sandru, nadam se da se nećeš ljutit - govorila je Aleksandra.

Nakon nje nominovao je Borislav Terzić Terza.

- Večeras se pokazalo koliko Aneli mrze ljude i koliko im je Aneli trn u oku. Što se tiče Luke on je neko koga sam jako zavoleo ovde i ko je za mene bio tu od prvog dana, neko sa kim ovde delim sve. Ljudi su te večeras vređali i ponižavali. Sandri je tvoj otac slao poklone, a ona te je vređala sa Kačavendom i njenim klanom. Sad kad Aneli i ti niste zajedno počeće da te hvale za 10 ili 15 dana. Krivo mi je što si raskinuo jer sam podržavao tebe i Aneli, ne bih podržavao da uđeš u odnos sa Sandrom. Klan je najviše uticao da završiš sa Aneli jer su te vređali, mesec dana gazili. Ja sam rekao da morate da se držite kao jedno. Osećam da počinješ da spuštaš loptu sa Sandrom i tim ljudima gore. Ako te je vređala Aneli i ne želiš da budeš u odnosu vređala te je i Sandra. Ostaćemo prijatelji, drago mi je da sam te upoznao. O Sandri sam imao lepo mišljenje na početku. Ti uoošte nisi dostojanstvena, ovde psuješ kao kočijaš. Ljudi vrlo dobro znaju koga ovde podržavam i za koji sam ja bio odnos. Pokupila si od Kačavende sve što ne treba. Ovo je sve jer mrze Aneli i jer im je drago što Luka nije sa njom. Naravno da ostavljam Luku - pričao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić