Klasičan ulični lopov koji prodaje maglu: Teodora razvezala jezik, pa žestoko opela po Luki! (VIDEO)

Nije ga štedela!

U toku su "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Sandre Obradović i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Nisi imao fer prema Sandri i Aneli, iznao si je jednom i izao bi je opet. Nije mi nje žao jer je videla kako si se njuškao sa Aneli i Leom. Tvoj problem sa Anđelom mi nije jasan, jer je tvoja majka ovde rekla da poljubim Anđelu i mislio sam da me je pomešala sa Gastozom. Tebi su se pomešale kockice kad je Baja poslao poklone za Sandru dok si bio sa Aneli. Mene je Luka danas razočarao lažima u nožnom tenisu i zato ga šaljem - rekao je Munja.

Naredni je nominovao Lazar Čolić Zola.

- Mislim da će Luka i Sandra da se pomire do kraja rijalitija. Aneli znam da ti je teško, nadam se da ćeš izdržati večeras. Luka Aneli je imala nameru da je vređaš i psuješ i drago mi je da nisi naseo na to, nego si okrenuo na drugu stranu. Nisi dopustio da njen cilj uspe i da neko pomisli da je ona bilo čija žrtva ovde. Luka, tebe ću da ostavim i gotivim ekipu sa kojom se družiš - rekao je on.

Posle Zole nominovala je Teodora Delić.

- Luka je za mene Aladin, klasičan ulični lopov, lažov koji prodaje maglu. Iznenadila me je Sandra koja je pala na njegove obmane. Na njegove laži mogu da padnu samo niskointelignte osobe. Sandra i ja smo uvek imale lepu komunikaciju. Iritantna mi je kad priča za stolom. Poslaću Aladina - rekla je Teodora.

- Luka se ogrešio o mene. Imao sam priliku kao gledalac da uživam u flertu i druženju sa Sandrom, žao mi je što nisi tako nastavio, ali sve nas nešto ponese i skrenemo sa puta. Sa Sandrom sam ostvario komunikaciju na prvu. Ona zna da me iznervira, ali joj to neču zameriti. Ostavljam Sandru - rekao je Milovan.

Autor: A. Nikolić