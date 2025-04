Za razliku od prethodnih godina, kada je Vaskrs provodio u veselju, okružen dragim ljudima i prazničnom atmosferom, ove godine Milan Milošević praznik dočekuje tužniji nego ikad.

Dok mnogi uživaju u tradicionalnim običajima, voditelj Milan Milošević se na ovaj dan suočava s teškim trenucima zbog zdravstvenog stanja svoje majke, koja se već mesecima nalazi u bolnici. On je za naš portal otkrio kako izgleda njegov Vaskrs ove godine, zašto nema planove ni želje, i zbog čega je doneo odluku da više ne prašta.

Kako su tekle pripreme za ovogodišnji Usrks?

- Ništa nije kao do sada što je bilo! Pripremio sam sve za Vaskrs, ali nedostaje mi moja majka da se zajedno radujemo praznicima i da vidim taj njen osmeh pun zadovoljstva... Ne, ništa nije kao pre. Svega je puno, a srce je prazno i moje misli su u bolničkoj sobi u kojoj moja majka već 90 dana muči muku.

Voditelj Milan Milošević nam je otkrio i kako će proslaviti ovaj praznik, a njegov odgovor rastužiće mnoge.

- Rano jutro ću provesti sam sa sobom i ispoštovati običaje, a odmah nakon toga pridružiću se majci u bolnici. U popodnevnim časovima planiram da posetim prijateljice koje su za Vaskrs stigle iz inostranstva.

Kakvi su ti emotivni i poslovni planovi za naredni period kada sve ovo prođe?

- Nemam planove niti bilo kakve želje osim jedne, a to je da se moja majka oporavi i da uživamo i dalje u blagodetima života. Svaki trenutak se molim za to i iskreno, to mi je jedina preokupacija. Nema emotivnih, nema poslovnih planova.

Milan Milošević prošle godine sve je oduševio svojom dekoracijom za Uskrs, ali ove godine sve je drugačije. Zbog teške porodične situacije i majke koja je već tri meseca u bolnici, voditelj je odlučio da ove praznike provede bez slavlja, uz minimalno obeležavanje – farbanje jaja, u znak poštovanja prema običajima.

Ovako je izgledala voditeljeva dekoracija prošle godine! Nažalost, ove godine je Milan samo ofarbao jaja!

Da li je jaje koje si izabrao bilo srećno? Da li si nekoga pobedio? 

- Godinama sam važio za nekoga ko je bio nenadmašan u tucanju, ali ove godine ni to mi nije na pameti. Ofarbao sam jaja na Veliki petak i odmah sam odvojio crveno za čuvarkuću, ali ove godine čisto sumnjam da ću se tucati... Daj Bože da sledeći Vaskrs pričam malo pozitivnije o ovim temama, jer stvarno tek za praznike ubija ova agonija i nostalgija. Ništa nije kao pre... nadam se da me neko razume, a i ne mora. Bitno je da ja sam sebe razumem.

Voditelj je našim čitaocima otkrio i da ima prelepe uspomene iz detinjstva na ovaj divan praznik, kada je sa svojom majkom uživao u pravljenju jaja u lukovini, dok nažalost ove godine nije tako.

- Svaki Vaskrs i svi običaji vezani za ovaj najlepši praznik, provedeni uz majku, mi vraćaju lepe i najlepše uspomene, pa čak i onda kada nismo imali novca da kupimo boje i nalepnice. Već smo imali najlepša jaja farbana u lukovini. Sve je to, sada gledano iz ove perspektive, bilo neizmerno najskuplje. Nedostaje mi sve to. Ove godine neću ni otvoriti vrata svog doma jer mi je sve to preteško, sve je prazno.

Da li poštuješ Vaskršnje običaje?

- Poštujem sve i sve je onako kako sam naučen od malih nogu, naravno, ali nema tu ni truna radosti tokom priprema jer ubija ova agonija... Pretužan mi je ovaj praznik kad je neko moj u bolničkoj postelji i vodi najveću borbu za život.

Za sam kraj, voditelj Milan Milošević otkrio je da li će na ovaj veliki praznik oprostiti svima koji su mu naneli loše i ogrešili se o njega.

- Odavno sam doneo odluku da nikome više ne praštam ništa! Bez obzira ko, bez obzira šta. Odlično su znali šta rade i koliko me svesno povređuju, tako da nema tu praštanja. Ja samo ne mogu da im sudim, ali mogu da im pamtim sve dok sam živ. Ovde računam sve ljude koji su pokušali zlo da mi nanesu u životu. Zvučim možda čudno, ali to je tako i nema više praštanja. Praštao sam, ali više ne!

