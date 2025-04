POPUCALA PO ŠAVOVIMA: Matora izramila zbog torte koja je stigla u Belu kuću! Šokirana! (VIDEO)

Haos!

Ivanija Bajić prišla je Jovani Tomić Matoroj, kako bi joj otkrila da je stigla torta, za koju se veruje da je upravo posveta njene bivše devojke Anite Stanojlović.

- Je l' ovo moj blam što je ovo stiglo? Ne, nije. Ja nisam ništa uradila, mene je ona(Anita) prevarila, ne ja nju - kazala je Matora.

- Ne znam što nisi bacila tortu - rekla je Ivanija.

- Nije to moja torta, to je od Đedovića. Na torti piše:''što si tražio, to si dobio''. Ja sam ga pitala da li je to istina, on je rekao da nije - kazala je Matora.

Autor: S.Z.