Ostao u šoku: Terza ne može da poveruje da ga je Mateja tako olako izdao, osvrnuo se i na Gastozove komplekse prema Kariću! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Borislava Terzića Terzu koji je progovorio o svom sukobu sa Matejom Matijevićem, ali i odnosu sa Sofijom Janićijević.

- Terza je l' si u srećnoj vezi sa Slađom? - upitao je Darko.

- Nisam, ali smo se ljubili - rekao je Terza.

- Pukla je tikva između tebe i Mateje, šta se dešava? - upitao je Darko.

- Ja sam otišao kod Drveta i odao tajnu za njega i Draganu zbog čega se on naljutio. On je meni kao zamerio što ja igram sa Aneli jer sam Lukin drugar, pa i on je igrao šta je sad problem? Ja sam mu rekao da ne može da mi govori da mi je drugar, a onda mi proda pivo za hiljadu dinara - rekao je Terza.

- Mateja je rekao da si u tom druženju jedino ti taj koji može njega da ukanali - rekao je Darko.

- Hteo je da me ponizi, ali ja njega nikad nisam uvredio. Zbog čega se on družio sa mnom, fejk? Karić i Luka se nikad nisu odvojili od mene iako to mnogi pričaju. On se pere od mene sada, - rekao je Terza.

- Šta se dešava sa tobom i Sofijom? - upitao je Darko.

- Rekao sam da je više neću komentarisati, jednostavno ljudi koji su u tom dole domu su doprineli da Aneli i Luka više ne budu zajedno. Toliko njih mrze Aneli, sad im je Luka najbolji na svetu. Luka čim nije sa Aneli, niko ga više ne napada. Užas - rekao je Terza.

- Kako gledaš na sve ovo što se dešava između Karića i Gastoza? - upitao je Darko.

- Kolo sreće se okreće. Karić je pokazao dostojanstvo i nema jednu mrlju, dok je Gastoz u odnosu sa Anđelom imao mrlje. Sada su se svi priklonili Kariću, a Gastozu su lizali d*pe svi na početku. Gastoza pucaju kompleksi i ubeđen je da se Kariću sviđa Anđela - rekao je Terza.

Autor: N.Panić