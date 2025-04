Rekle, pa porekle: Ani i Radi cimeri nalepili etiketu najvećih foliranata, oprale Kordu za sva vremena (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je novu temu, a na red je došla Ana Nikolić i čestitka koju je dobila od sestre, u kojoj nije imala lepe reči zbog njenog bliskog odnosa sa Stefanom Kordom.

- Ja sam njemu rekla da nemamo više o čemu da pričamo. Uroš me je pozvao u pušionicu, on je došao, video me i pozvao da pričamo. Ja nisam htela da izađem i pričala sam sa Urošem. Razmišljala sam i meni očigledno ne ide ovde raskid, ali napolju ću rešiti. Ja ovde ne mogu da raskinem jer ovde neću imati mir. Ovde mi treba mir, a napolju ćemo drugačije - govorila je Ana.

- Ona mi se žalila da joj se vrti u glavi, uhvatio ju je neki strah i to joj se pre nije dešavalo. Ana, nemoj da lažeš, kaži ono što jeste. Ona voli njega i on voli nju. Njemu je ovde teško, smirujem i njega. Kad izađu napolje odlučiće, ne može ovako - dodala je Rada.

- On je rekao da će biti sa mnom, da sam njegova ili Božija. Ja ne kažem da ga ne volim - rekla je Ana.

- Mislim da ga bolesno voli, videli smo to po nekim reakcijama. Ide i ona za njim, ne samo on - dobacio je Terza.

- Rada je imala jasan stav da neće imati kontakt sa Kordom, to se sve promenilo. Ako Ana mora da spusti loptu sa njim, to ne znači da treba da ideš sa njim, da mu braniš da se ovde tušira. Ti i dalje pokazuješ ljubomoru i pokazuješ da nećeš da prekineš. Rada mi nije jasna uopšte. Vas dve ste ispale foliranti, a pokazalo se da ćete svew da mu oprostite. Rado, ti mu sve dozvoljavaš - govorio je Bebica.

Autor: A. Nikolić