Gastoz odneo laskavu titulu: Proglašen za najduhovitiju osobu Elite 8, evo koliko mu imponuje! (VIDEO)

Ne krije sreću!

Voditelj Milan Milošević saopštio je učesnicima rezultate ankete za najduhovitije osobe u ''Eliti 8''.

- Gastoz se nalazi na prvom mestu na anketi za najduhovitiju osobu u Eliti - rekao je Milan.

- Meni je Mateja najsmešniji, padali smo sa kreveta koliko smo se smejali. Što se tiče Gastoza, on me najviše puta nasmejao i to je živa istina - rekla je Sofi.

- On i Anđela su preko puta mene i Gastoz me uvek nasmejao, stvarno žalim što nema više takvih momaka u Eliti - rekla je Sofija.

- Iskreno hvala im od srca, baš mi je drago da sam na ovoj anketi. Ja ne kažem da nemam šta da komentarišem, ali neke stvari se stalno ponavljaju i to me užasava. Ja volim da mi se ljudi smeju - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić