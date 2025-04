Haos ne prestaje: Bebica olajava Teodoru na sva usta, ona doletela i nastavila da ga urniše! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Nenad Macanović Bebica nakon haosa sa Teodorom Delić požalio se cimerima na njeno ponašanje.

- Ja gledam u pod da ona ne bi posumnjala nešto, a ona će nešto da posumnja. Boli me uvo - govorio je Bebica.

- Ja sam pitala šta se desilo, a ona mi je rekla da ne može od tebe da živi na žurki - dodala je Milena.

- Zamisli. Boli me uvo. Danas je Aleksandra sela ispred mene na budžetu, nisam ni video brojao sam pare. Ona mu šutira i onda mi je pokazala, a ja sam se okrenuo prema njoj. Da li razume dokle je to otišlo? Ne zanima me - besneo je Macanović.

- Prebacuješ ti njoj, prebacuje i ona tebi - dodao je Dačo.

- Milena, on laže, kunem ti se. On je meni sad prebacio da gledam u pevača. Ja se kunem u moju majku, na moje najsvetije - plakala je Teodora.

- Tebe boli k*rac za sve - dodao je Bebica.

- Ja ne verujem koliko on laže. On sam sebi hoće da nabaci devojku, a ja je ne pominjem. Kunem se životom da on laže. On stalno prebacuje na to. Ja sam tebi rekla da sam završila sa tobom, kakva budala. Ja nigde ne mogu da gledam, moram kao konj da budem. Ne mogu da se provodim. Svaki put kad završim sa tobom pokažem koliko me boli k*rac i kako se provodim - govorila je Teodora.

Autor: A. Nikolić