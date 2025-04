Održao joj lekciju! Zola zapenio na Mateino ponašanje, pa joj poručio: Ništa ti ne verujem... (VIDEO)

Haos u najavi

Lazar Čolić Zola i Matea Stanković su popričali o svom, zamalo propalom odnosu. On se potrudio maksimalno da joj ukaže na greške koje pravi kako puca njihov odnos.

- Nemam živce više za to. Nisam više u tom fazonu. Pet puta ti prilazim sinoć, a ti mi svaki put govoriš: "Dobro si se setio da sam tu" - rekao je Zola.

- Dva puta - branila se Matea.

- Onda mi dolazi Korda i govori šta si ti pričala. To kod mene samo pravi kontra efekat. Meni je to glupo. Kad ti priđem to je tvoja prva rečenica

- Celu noć sam sedela sama - rekla je Matea.

- Kako lažeš, i sama si pričala šta si radila sinoć - rekao je Zola.

- Rekao si da ti ne prilazim kad počne ona pesma. Sinoć nisam primetila da te pogodila, nego da si igrao sa drugima - rekla je Matea.

- Joj, koliko se mi ne razumemo. Pričam o situacijama od sinoć. Nemam živce za to. Ne mogu ja to da izdržim. Ne zato što sam odlepio za tobom, nego nemam živce ni za druga. Zamisli da ti kažeš sinoć: "Da je meni moja bivša tu, ja bih imala flašu vina", e pa nije tu. Tu ti je samo Zola. Ja nisam više u tom fazonu. Malo si čudna, nelogično je tvoje ponašanje - ispričao je Zola.

- Ti stalno misliš da ja tebe sprdam, čak si juče rekao da ja imam bele laži - odgovorila je Matea.

- Nelogično je sve. Odmah da ti kažem se*s ćemo imati vrlo brzo. Imam osećaj da me zavlačiš, kao da imaš neki dogovor. Sve mi smrdi - istakao je Zola.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić