Najbolja drugarica surovo iskrena! Ermina očitala Matoroj lekciju, otkrila da li podržava nju i Draganu, pa se obratila Aneli (VIDEO)

Pažljivo čitala!

Sledeća čestitka je bila od Ermine Pašović.

- Kao prvo, zadovoljna sam kako se držiš i ne vileniš. Što se tiče Dragane, ne podržavamo ništa. Uzmeš Stefani puta deset i Anitu puta osam, pa dobiješ Draganu. Ona je najveći folirant, sve radi isfolirano. Do kad više da od fikusa praviš karikature? One će ti se us*ati u život. Nakon one čestitke, ako sa njom reč izmeniš, onda tebi nema spasa. Ne pada mi na pamet da zbog tvojih jeftinih izbora narušavam svoje zdravlje. Što se tiče majke Stefani, može spuštati loptu do sutra, nakon onih blju+votina, ja neću stati. Što se tiče Aneli i tebe, ne zameram ništa, blam je šta alkohol radi. Ne morate biti dobre, ali ne vređajte. Ja sam tvoj prijatelj i ne biram strane. Napravila sam ti majicu, a Aneli halljinu. POzdravi Sanju, Ivaniju, Aneli, Mateu, Miću, Vipa, Terzu, Galeta i Slađu - glasila je čestitka.

