Usledio šok: Anđela saznala za neslane šale Gastoza i Aleksandre iza njenih leđa, on ne prestaje da je ponižava! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđelu Đuričić.

- Gastoz ti je rekao da si dosadna i da jedva čeka da te ne vidi pet dana, a pošto si ove nedelje omiljena što ne odeš u hotel? - glasilo je pitanje.

- Nikad ne bih otišla, pogotovo jer su ove priče potekle od Osmana. On i ja se uvek šalimo sa nekim stvarima i to je to - rekla je Anđela.

- Pa on se sprda i sa Aleksandrom - rekao je Milan.

- Ja sam plakala, a on je meni rekao: ''Sisao bih ti palac na nozi'' - rekla je Aleks.

- Vidim da je njemu lepo da teši Aleksandru, nemam ništa protiv toga, ali mogao bi barem da bira način - rekla je Anđela.

- Istina je da jedva čekam da je ne vidim pet dana, pa onda da je zaželim - rekao je Gastoz.

- Ili ne poželiš - rekao je Milan.

- Moguće - rekao je Gastoz.

- Vidiš kako se ti sprdaš i posle se ljutiš kad misliš da su ljudi fejk - rekla je Anđela.

- Bože me oprosti, ajde ne zanima me niko - rekao je Gastoz.

- Anđela je najveći sunđer u ovoj sezoni - rekla je Slađa.

- Ajde Slađo sedi dole pali - rekao je Gastoz.

- Za ove ku*ve ovde, Anđela je svetica - rekao je Uroš.

- Najveća - rekla je Anđela.

- Na nepcima Zvezdanova spe*ma dok je ljubiš - rekla je Slađa.

Autor: N.Panić