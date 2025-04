Rešili da zakopaju ratne sekire: Aneli i Đedović na korak do pomirenja, Ivan daje sve od sebe da ih rastavi! (VIDEO)

Pomirenje veka!

Aneli Ahmić razgovarala je sa Ivanom Marinkovićem o njenom odnosu sa Markom Đedovićem, te im se i on pridružio u razgovoru. Aneli i Đedović su udruženim snagama urnisali Ivana i najavljivali svoje pomirenje, a on je dao sve od sebe da do toga ne dođe.

- Šta bi ti pričala s njim? O Siti, da li ima gole slike i tako to - rekao je Ivan.

- Daa - odgovorila je Aneli.

- Možemo i priču da napravimo, vratila bi me na pravi put i ja bih bio drugo mesto, a ona prvo. Popu*ili ste ga - rekao je Đedović.

- Prodaješ sestru za prvo mesto, pa sve okej - rekao je Ivan.

- Nek ti nisi nikad nikog prodao - rekao je Đedović.

- Pa bogami nisam - rekao je Ivan.

- Nije ona nikad nikog prodala zato što sam ja rekao da se ne objavljuje - rekao je Đedović.

- Nije ona, prodao si ti, ali kad bi ona bila u odličnim odnosima s tobom kao nekada, onda bi je prodala - rekao je Ivan.

- Čega se plašiš, da ne bi imao o čemu da pričaš? - upitao je Đedović.

- Ne nego se plaši da ne izgubi drugaricu - rekla je Aneli.

- Ma ne, ja vidim da je vama oboma stalo jedno do drugog, tako da sam ja za - rekao je Ivan.

- Drago mi je što vidiš da je oboma - rekla je Aneli.

- Ti bi crkao Marinkoviću - rekao je Đedović.

- Samo ne zaboravi da je Đedović rekao da bi ti oprostio kada bi se ti njemu izvinila, a to što je pričao o tebi i svima, to bi se zaboravilo - rekao je Ivan.

- Ja sam tražila da bude obrnuto - rekao je Đedović.

- Prešla si preko svega moja Aneli, drugarice - rekao je Ivan.

- Ko kaže? - upitala je Aneli.

- Nismo prešli ni ona ni ja - rekao je Đedović.

- Do izvinjenja nije došlo, on traži moje, a ja njegovo. Videćemo ko će popustiti, a ko neće - rekla je Aneli.

- Možda na Rajsko da odemo sedam dana i to je siguran put ka njenoj pobedi - rekao je Đedović.

- Rekao ti je da si najveći blam ove sezone, ali slušaj ovo. Poslednji put iskusno gazi da priznaš da ti nedostaje i da mu se izviniš, a onda da te ukalja - rekao je Ivan.

- Ja sam rekao čim mi se izvini, ja ću njoj istog momenta - rekao je Đedović.

- Ko će prvi? - upitao je Ivan.

- Pa sigurno se nećemo tebi izvinjavati - rekla je Aneli.

- Imamo mi rehab - rekao je Đedović.

- Ko će prvi? - upitao je Ivan.

- Mi nismo rekli da ćemo i nismo obećali nikome ništa - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić