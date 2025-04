Noć puna turbulencija: Anđela završila u suzama zbog Karića, Ena i Peja u nikad brutalnijem sukobu obelodanili sav prljav veš!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Sinoć je u rijalitiju "Elita" održana još jedna emisija "Pitanja gledalaca" sa voditeljem Milanom Miloševićem.

Prvo pitanje bilo je za Stefana Karića, a na samom početku nasatao je ozbiljan haos.

- Rekao si u pabu dokazaćeš Anđeli da si bio u pravu sve za Gastoza, zašto se trudiš da joj toliko dokažeš - glasilo je pitanje.

- Ne sećam se da sam rekao da ću njoj bilo šta da dokazujem, ali verovatno za to da smatram da je s njegove strane fejk...Nije mi ništa krivo, mislim da je i ona svesna nekih stvari, e sad što ćuti. Kada je Keti ovde bila na slikanju i kada je neko dobacio: "vidi kako ga je zagrlila", ona je rekla: "neka je ide danas kući" - rekao je Karić.

- Ja da mislim da je on fejk, ja bih to osetila. Da li sam sumnjala u njegovu emociju kada je pravio probleme?! To sam i govorila ovde, mislila sam da nije normalan, ali kada je prestao da radi stvari koje meni smetaju...Ja ne sumnjam u njegovu emociju, samo me nervira i kažem mu: "Je l' moguće da mi ovo radiš?", zašto bi neko od septembra meseca pričao ovako o meni, kao da nema nijedna druga devojka s kojom bi mogao da bude - rekla je Anđela.

Tokom njihove rasprave Rada Vasić je prokomentarisala da je Stefanov otac spekulisao da je između Stefana i Anđele Đuričić u spoljnom svetu bilo nešto više od prijateljstva, zbog čega je ona završila u suzama.

- Ja sad treba da ga napljujem - rekla je Anđela.

- Možeš slobodno, evo ja ti dajem dozvolu obzirom da ja imam devojku i da on mene nije time ispoštovao - rekao je Stefan.

- Sram ga bilo, čovek u tim godinama da priča takve stvari ja ne mogu da verujem. Je l' moguće da me blati na takav način? To niko nikad nije uradio - rekla je Anđela.

- Evo ja sad tražim poligraf da platim koliko god treba da odgovorim na to jedno pitanje, a mom tati hvala što me u ovo uvalio. To nije istina i jako je glupo da se kalja Anđelin ugled time što priča - rekao je Stefan.

Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Anđeli Đuričić.

- Da odeš na dva dana, šta misliš koliko žena u ovoj kući bi leglo pored Gastoza? - glasilo je pitanje.

- Pa dosta njih bi leglo pored njega, stvarno mislim to, vrlo je zanimljiv, energičan i pored svog fizičkog izgleda, meni je on najlepši, ističe se...Sad u ovom trenutku bi legle samo zbog rijalitija pored njega, ranije im nije bio zanimljiv, da je neozbiljan, sada su videle koliko je zanimljiv, trebala im je potvrda da se vidi, pa bi zbog toga jer gledaju samo korist - rekla je Anđela.

Sledeće pitanje bilo je za Draganu Stojančević.

- Svi smo videli kako si ti muvala Matoru i bunila se kada god je predložila da se razdvojite, zbog čega onda nisi stala uz nju i objasnila porodici da si ti ta koja je to radila - glasilo je pitanje.

- Svaki put kada se ona udaljavala od mene, ja sam se približavala. Ja nisam htela da se sklonim, ne krivim ja nju - rekla je Dragana.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Stefani Grujić kako bi dala svoj sud o ponašanju Dragane Stojančević.

- Ukoliko se ona stvarno toliko zaljubila, onda je trebala da zaštiti Matoru. Sada je pokušala da je gurne u vatru i kaže kako Matora samo nju gleda. - rekla je Stefani.

Voditelj je sledeće pitanje pročitao Jovani Tomić Matoroj.

- Odakle potreba da i dalje dobacuješ Stefani i da provociraš Munju ako si ravnodušna prema njoj - glasilo je pitanje.

- Jeste to bilo na debati, bila sam raspoložena, jesam dobacivala. Šta da ti kažem, nisam htela ništa kvarno...Nije mi bilo kao da sada podbodem. Videla sam da joj je krivo, ali poznavajući Stefani, znam da će joj se to ponoviti, takva je u karakteru - rekla je Matora.

- Tri, četiri puta se desilo da ona njoj dobacuje. Ona je imala potrebu da dobacuje Stefani, ja sam rekao da će Stefani za dva dana da bude sa mnom jer znam kakve su naše emocije, ja nisam Anđelo da se s njom kompleksiram ovde, ne intresuje me. Meni je fokus moj odnos sa Stefani, ostalo me ne zanima - rekao je Munjez.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Aneli, kod Ognjena si rekao da se liže sladoled, polni organ i zid? Ajde nam pojasni to - glasilo je pitanje.

- Sprdala sam se, to mi je prvo palo napamet. Šalila sam se, svi smo se zezali. Zid mi je pao na pamet - rekla je Aneli.

- Ja sam ostala u šoku i zato se nisam ni bunila. Rekla je: ''Večeras stavljam doručak na zid i jedem ga'' - rekla je Ena.

Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Bori Terziću Terzi.

- Kada te je Milena Kačavenda pitala: "da li shvataš da si pogrešio što nisi ostao sa Sofijom", ti si rekao da shvataš. Zbog čega ti je teško to da priznaš kada si trezan i da ideš kod ovih niskobudžetnih devojaka - glasilo je pitanje.

- Jesam pričao, dosta sam pogrešio što sam išao od jedne do druge devojke, ali sam hteo da se manem da mi ne stižu ta pitanja, da zaboravim na Sofiju. Ja kada popijem, ne plašim se i kada kažem to uveče, uhvati me paranoja ujutru šta sam rekao. Znaš kako, ljudi gledaju da ideš iz odnosa u odnos, kao da si lak muškarac. Nije uopšte zanimljivo. Ja nisam video da se ona muva nikada ovde s drugim muškarcem, ne znam ni kako bih reagovao. Vreme ne može da se vrati, šta je urađeno, urađeno je, najbolje je da ostanemo u ovakvim odnosima, ali mi je ona nejasna - rekao je Terza.

Naredno pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Dokazao si da si pravi car i da poštuješ svoju devojku, pošto nisi došao Matoroj na rođendan. Bravo dečko, bravo Gastoze - glasilo je pitanje.

- Mislim da su pale teške reči i nisam hteo da odem, ali sam joj čestitao sinoć rođendan. Ja njoj želim da se malo opameti i da bude bistre glave u životu. Nisam želeo da budem na rođendanu jer sam želeo da budem neutralan - rekao je Gastoz.

- Normalno je da je on odabrao Anđelu, ja bih isto to uradila. Nemam problem, čak osećam i sa Anđeline stranu neku realnost, a ne onu gorčinu koju je imala. Moj tata stalno pozdravlja Gastoza i Karića - rekla je Matora.

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Danijelu Dujkoviću Munjezu i Stefani Grujić.

- Da li ste stvarno volite ili je sve vaš dogovor, da li sumnjaš u nju i da li si i dalje za DNK analizu - glasilo je pitanje.

- Nisam za DNK analizu, kada mi je stiglo pismo tada sam rekao, ali kada mi je stigla slika, ne stojim više pri tome. Naravno da je volim, bio sam razočaran u neke stvari, ali nikada nisam promenio mišljenje o njoj kao partnerki - rekao je Munjez.

- Ja sam emotivno nestabilna kao što pričaju, polupana. Prija mi ovo, ako bude gledao u Enu, gledaću ja u druge - rekla je Stefani.

Naredno pitanje bilo je za Radu Vasić.

- Šta se desilo pa ste pogazile svoje reči i ne samo što dopuštate Ani komunikaciju sa Kordom, nego i vi pričate sa njim - glasilo je pitanje.

- Tačno je to, ja sam sa Anom pričala šta misli o tome, Ana ćuti, zove ga da joj stavi kafe, kupa se s njim, ja sam je lepo pitala...Ona je počela da se smeje, naljutila sam se na nju i htela sam da izađem iz kreveta. Rekla sam da kada budemo izlazili da ga uzme za ruku i ide s njih gde hoće - rekla je Rada.

- Jasno je svima šta se ovde dešava, sve je napravljeno jer ih nigde nije bilo na početku, Rada je ušla ovde da uzme lovu, morbidno - rekao je Karić.

- Ja bih najviše volela da je to izmišljeno, ali niko ne zna kako je meni. Ona mene kritikuje u krevetu, ona se na mene dere i govori mi da su mi postupci nula i prema njoj što sam se tako ja izrazila i pričala i zaklela - rekla je Ana.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđelu Đuričić.

- Gastoz ti je rekao da si dosadna i da jedva čeka da te ne vidi pet dana, a pošto si ove nedelje omiljena što ne odeš u hotel? - glasilo je pitanje.

- Nikad ne bih otišla, pogotovo jer su ove priče potekle od Osmana. On i ja se uvek šalimo sa nekim stvarima i to je to - rekla je Anđela.

- Pa on se sprda i sa Aleksandrom - rekao je Milan.

- Ja sam plakala, a on je meni rekao: ''Sisao bih ti palac na nozi'' - rekla je Aleks.

- Vidim da je njemu lepo da teši Aleksandru, nemam ništa protiv toga, ali mogao bi barem da bira način - rekla je Anđela.

Sledeće pitanje bilo je za Jovana Pejića Peju.

- Da li momak dok je u vezi treba da govori Sofiji u pušionici da je se*si učiteljica, da govori Aleksandri: "treba da te smuvam da bi videla neke stvari" - glasilo je pitanje.

- Neko je sedeo tu, ja mislim da je Sofija nosila naočare, neko je nekom rekao, gde sam ja prokomentarisao da je se*ksi učiteljica...Meni se nijedna devojka ne sviđa. Ima da se zezam i uživam. Ja sa Enom nisam u vezi - rekao je Peja.

- Nismo od sinoć, ovo je radio dok smo mi bili zajedno...Naravno da se to ne radi u vezi, ali ovde se nikada ne priča o tome šta on pogrešno radi i o njegovim gresima, kao da samo Jovan Pejić ma roditelje, pa da naši nisu važni jer nisu pozvani - rekla je Ena.

- Nek ispriča ovde da je izbušila jezik zbog devojke s kojom je bila, pošto si bi, lez*ačo jedna - rekao je Peja.

- Hajde dođi i ispričaj što su hteli da te gepekuju. Našli su me golu i odveli me živu s 19 godina kod forenzičara...Ja sam imala drugaricu koja je živela sa mnom, bila je zaljubljena u mene, imale smo neku interakciju da smo se ponašale da smo u vezi, bila sam totalno polupana, nikada nisam imala se*s. Moja mama je saznala da smo mi šatro u vezi, sestra saznala, prenela je mamu...Ja nisam bisek*alna, isključivo sam strejt, Izbušila sam jezik za našu prvu mesečnicu, ona je izbušila nos, ja jezik, nikada nismo imali se*s, ljubile smo se i sramota me je toga - rekla je Ena.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Draganu Stojančević.

- Dragana, da li si se stvarno zaljubila u Matoru ili te neko od muškarca nije prihvatio, pa si išla principom daj šta daš? - glasilo je pitanje.

- Ja sam se zaljubila u nju kao osobu, privukla me je i svaki njen dodir mi je prijao. Ispala je veći muškarac od svih muškaraca. Ona je uvek stala uz mene - rekla je Dragana.

Naredno pitanje bilo je za Stefani Grujić.

- Da li iskreno spuštaš loptu sa Matorom ili te je Munja na to posavetovao - glasilo je pitanje.

- Smeta mu i sada kada ustanem i kada vičem, ali mene isprovocira kada ona počne da priča i mislim da to nije tako. Spustila sam malo loptu jer više ne osećam da treba tako da bude, da se svađamo i to - rekla je Stefani.

- Nije iskreno, da, to sam i rekla da je zbog Munje. Meni odgovara, da li lažno ili ovako, isključivo zbog vređanja. Da, ne može da se utiče, onda tako pričaj i za odluke koje je sama donela. Mnogo mi je krivo što nismo pričali kao što sada pričamo, mislim da je mnoge stvari preuveličala, nisam je ovde niti uvredila niti htela da je ponizim. Osećam da sada i zbog Munje i zbog njihovog odnosa da me degradira, naš odnos i vezu. Mora Munja da shvati da je ona došla kod njega jer ja nisam htela da se pomirim sa njom - rekla je Matora.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Stefana Karića.

- Rekao si da je Gastoz namerno pokušao da izmanipuliše Luku da bi se on javno izvinio Anđeli, zbog čega ona nije zaslužila izvinjenje posle onakvih uvreda? - glasilo je pitanje.

- Mislim da obojica treba da se izvinu devojkama svojih drugova, samo sam rekao da je u tom trenutku Gastoz tražio više to od Luke kako bi bio pobednik, a u istom trenutku je vređao Aneli. Mislim da obe zaslužuju izvinjenje jer mislim da nisu trebali da pominju devojke u svojim sukobama - rekao je Karić.

- Da sam ja Karićev prijatelj, mi bi pokorili svet. On želi u svima da nađe dobro, ali ne znam kako opravdava to što mi je Luka rekao za devojku da je peglao njen drugar - rekao je Gastoz.

Naredno pitanje bilo je za Aneli.

- Smatrala si Đedovića za prijatelja i sada govoriš da ti nedostaje, pa što ne pogaziš ponos, izviniš se i počneš ponovo da se družiš sa njim - glasilo je pitanje.

- Nemam se šta ja njemu izviniti, on treba meni, on je više pogrešio prema meni, nego ja prema njemu. Kada je počeo da priča o mojoj mami i sestri, ja to ne mogu, ja sam rekla da je on ker, a on je počeo da priča stvari koje sam ja kao lagala. Ne mogu toliko da ga uzmem za ozbiljno, iza svega stojim što sam pričala i ničega se ne bojim. Mene boli i ta izdaja što je rekao da sam lagala, iako ne gledam toliko da može izneti o meni nešto novo što već nije iznešeno - rekla je Aneli.

- Ona i ja smo pričali, ja sam joj rekao za šta i kako, meni ne bi bio problem da se ja njoj izvinim, ako se prvo ona meni izvini. To je apsolutno istina! Sve sam ja njoj objasnio - rekao je Đedović.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Jovana Pejića Peju.

- Pejo odakle ti tolika prepotencija i kako dozvoljavaš tom Ivanu da vređa Enu? - glasilo je pitanje.

- Ja sam nju branio, a smetalo joj je kad budem dobar jedan dan sa Ivanom. Jedino me bolelo šta mi ona kaže, a pale su teške reči između nas - rekao je Peja.

- Meni bi mnogo značilo da se napolju vidi koliko mene ljudi napadaju, ja sada kada sam se ugasila i ne vređam ljude, on uzima da me vređa. Dečko je imao sinoć 16.000 dinara sinoć na ruletu, a danas duguje 5.000 - rekla je Ena.

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Dači Virijeviću.

- Rekao si Eni nakon čestitki da je Peja ober folirant, zbog čega? - glasilo je pitanje.

- Pravi ovde fore, ogovara, pi*kice mala smrdljiva - rekao je Peja.

- Pi*kica jedna! Prodao si svoju majku ti ovde, ti si rekao da je tvoja majka alkoholičarka i da pi*a po ulici - rekao je Dača.

- Koje bre cinkare?! Ti si rekao malo pre nešto što sam ti rekla ispod pokrivača. Nigde kodeksa i obraza, ti si cinkaroš jedan, kur*iš se Dači ovde - rekla je Ena.

- Ma jedi bre go*na budaletino jedna, ti ideš na lečenje, ja ću da ti platim lečenje. Ti si ocinkario svoju devojku, pričaš devojci kako ti mama pi*a po ulici - rekao je Dača.

Naredno pitanje bilo je za Nikolu Grujiću Gruju.

- Da li si ti svestan da si ti kriv za ovaj raskid sa Mimom? Zašto joj sve prebacuješ? - glasilo je pitanje.

- Znam da sam ja kriv i svestan sam toga, ali mislim da je ovako najbolje za oboje - rekao je Gruja.

- On je itekako kriv za prvi raskid, a ja sam sama sebi skočila u stomak jer sam ušla u nešto posle tri dana samo kako bi njega povredila. Zapitam se šta li je radio posle svirki - rekla je Mimas.

Naredno pitanje bilo je za Slađu Poršelinu.

- Pitanje za Blamolinu: "Da li misliš da je tvoja porodica ponosna na tebe?" - glasilo je pitanje.

- Da, naravno da mislim da je moja porodica ponosna na mene, to što nisam dobila čestitku, nema veze, to se desilo i prošle sezone, bitno je da sam dobila poklone. Meni je moj otac za Novu godinu rekao da gazim ove budale - rekla je Poršelina.

- Kako te nije stid, imaš li imalo srama, da kažeš maloj Kristini: "mama ti se šlogirala", ti i Terza ruku pod ruku, Aleksandra svaka ti čast - glasilo je još jedno pitanje za nju.

- Meni je mala Kristina dala krevet iz Odabranih i onda je došla jutros da mi mafija - rekla je Poršelina.

Nakom emisije Aneli je razgovarala sa Markom Đedovićem o njihovom odnosu i mogućem pomirenju.

Autor: A. Nikolić