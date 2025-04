Umalo zaplakala! Aneli sa suzama u očima progovorila o Luki, pa ZARATILA s Matorom: Ne zanima me Sandra, a... (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima novi video klip na kom su imali priliku da vide razgovor Luke Vujovića i Sandre Obradović u izolaciji.

- Naravno da mi nije svejedno ovde...Kad sam čula njegov glas, izmamio mi je osmeh na lice. Nisam ništa strašno videla, gore mi je bilo kada smo bili zajedno. Ja kada sam sa Lukom, ne volim da me neko pravi budalom, više volim da završim odnos, iako će mi biti teško. Ja sam pomislila na to, jer kada bih ga ja podizala, on bi se podigao, mi bi pravili kaficu, odmah bi se probudio, malo jeste hladan. Ja sam tog stava da on nešto prema njoj oseća. Uvek sam se pitala, zbog čega rizikuje naš odnos, ta naša neka osećanja za koja ti pričaš da osećaš prema meni?! Naravno da ga jedva čekam videti i on meni ovde fali, ja to i govorim ovde. Ne moramo mi više biti zajedno, zaista nemam poverenje - rekla je Aneli.

- Ne znam na šta pre da se osvrnem, da li na ovaj njen osećaj, govorila je da ih niko neće razdvojiti, da li da je pitam kako nema osećaj?! On se vratio na njegovu prvobitnu stranu, sada priča o povratku i to, to je vaginalna manipulacija! On dođe isto tako i mene budi kada mu je dosadno, pre toga dan je bilo isto tako, ustali smo. Naravno da mi nedostaje - rekla je Sandra.

- Svako ko kaže da Luka ne fali, laže, jer kakav god da je, pozitivac je. U poslednje vreme kada se zaj*bavao sa njih dve, bio mi je zanimljiv jer su one ispadale donje. Da postoje simpatije, da, kao što su postojale između Sandre. Prišao mi je, čestitao mi je rođendan i rekao mi je da Aneli priča sa mnom: "reci ono što ti misliš", znaš kao, idi hvali me kod Aneli, nisam to uradila, nisam sa Aneli popričala ništa. Ja ovde ne vidim Lukinu borbu za Sandru ili Aneli, nego Aneli i Sandre za Luku - rekla je Matora.

- Ovde ne postoji žar, više je rijaliti - rekla je Anđela.

- Htela sam da kažem da te boli pi*ka za Luku - rekla je Matora.

- Ja mislim da smo veću emociju i iskrenost pokazale ti i ja Matora u svađi nego oni sada - rekla je Anđela.

- Nemoguće je da ti ne smeta Sandra, ako si zaljubljena u Luku. Više si emocije pokazala i žara u svađi sa Anđelom nego prirodne ljubomore sada prema Sandri. Aneli je takva, ona će preći preko svega. Karakter mi je nula za neke stvari, kada ljudi koji su se kleli u sve najsvetije, a uradili su to, bolje nemoj, pokrijte se ušima kao i ja što se pokrijem - rekla je Matora.

- Ja nikada nisam rekla da sam zaljubljena u Luku kao u Janjuša, njega sam uvek izdvajala i to se ne može uporediti ni sa jednom ljubavi ovde - urlala je Aneli.

- Što ne bi svo troje bili u vezi?! Evo, Sandra me napada...Matora je pričala do jednog trenutka da je Sandra prevarena, pa je obrnula i rekla da ga nikada nije ni volela. Sada, ovako večeras kada ih vidim, meni izgleda kao da su obe zaljubljene i ispada kao da se njih dve bore za njega, a ne on za njih - rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić