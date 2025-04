Hit!

U toku emisije "Gledanje snimaka", ukućani su videli klip gde je Danijel Dujković Munja ispričao šta radi krijući od Stefani Grujić.

- Ne mogu da verujem. Šokirana sam da sam ja neka opasnost. Nisam nametljiva, ne nabacujem se, nisam provokativna. Nikad nisam osetila sa njegove strane - rekla je Aleksandra.

- Nije problem bila Aleksandra niti parče hleba, nego ono što Munja radi. Laže me za sitnice, kao i prošle godine. Ja ga pitam: Hoćeš dati?", on kaže: "Neću", a onda se okrene i da. Nije problem ni Aleksandra, niti bilo koja druga devojka. Bitno je samo poverenje - rekla je Stefani.

- Čak i da Matora ostane bez hrane, morao bih dati. Ja sam takav - počeo je Munja.

- Sad on opet priča kao da sam ja kriva. Ja sam generalno ljubomorna osoba, imam problem sa tim. Ova situacija je za poverenje. Kad iskomentarišem Jovanu, on mi je*e mater, sad nek on trpi kad ja pričam o ovim stvarima - ubacila se Stefani

- Pokušao sam da dam, da ona ne vidi. Ti vidi sa njom zašto sam morao da je pitam. Ona nije štekara, hoće da da - rekao je Munjez.

- Ja bih svima sve dala. Nisam taj lik. Problem je samo to poverenje. Napravio je ovakvu situaciju. Već dugo puštam da vidim dokle će da ide. Rekao je i da zna kako se ja osećam kad legnemo u krevet, e pa ne zna. Rekla sam mu da će dete svakako viđati. Idi radi šta god hoćeš, samo nemoj mene da zavlačiš - rekla je Stefani.

- Nije mi interesantno. Jedno priča u krevetu, drugo ovde. I treba da mi se ne zamera da pomognem bilo kome. Opet će da mi je*e mater kad sednem ovde - rekla je Stefani.

- Poenta je da ja moram krijući da dajem hranu, da mi ne bi ispali cicije. Ja pričam ispravo, uvek kažem kako jeste. Nikad neću da dozvolim sebi da ne dam hranu - rekao je Munjez.

- Sad se on pere preko mene - rekla je Grujićeva.

- Kakva ljubomora?! Dam tanjir ovde - počeo je Munja.

- Ja njemu ne valjam uopšte. Pere se preko mene za sve - vikala je Stefani.

- Da li ona njemu brani da daje ljudima bilo šta? Mislim da ovo Munja radi zbog Matore - rekla je Milena.

- Čula sam od jedne osobe da je Stefani zabranila Munji da mi pere veš. Ja svoj donji veš odvajam i perem sama, ali - pokušala je da objasni Aleksandra.

- Ljubomorišete jedna na drugu,a nosite stvari jedna od druge. Ova joj brani hranu, a uzima stvari od nje. Ja verujem u žensku intuiciju - ubacio se Ivan.

- Samo da akžem, Aleksandra je u oravu. Ne znam, donji veš, gaće nisu bile, ili možda jedne. Ne, brus je možda samo bio - rekao je Munja.

- DObro poznajem osobu sa kojom sam živela. Gledala sam da joj je krivo, gledala me tokom cele žurke. Pričala sam o tome sa Teodorom, ona je to potvrdila. Oni su nezadovoljni sami sa sobom. Gledala me tužno tokom celog dana, kad mi je bio rođendan. Njoj ni hranu ne bih dala - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić