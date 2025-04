Ne spušta loptu sa Sanjom zbog mene, nego zbog sebe: Mimas spremna da zgazi Gruju, obelodanila njegove najveće strahove! (VIDEO)

Spremna da ispriča sve!

Milena Šarac Mimas otkrila je Dragani Stojančević i Ivaniji Bajić da Nikola Grujić Gruja nije spuštao loptu sa Sanjom Grujić zbog nje već zbog sebe.

- Sad kad sagledam sve je manipulacija - rekla je Mimas.

- Samo nemoj da pljuješ po njemu, to mi nije lepo - dodala je Dragana.

- Već sam iznela brdo stvari, gotovo. Zamisli kako je on manipulisao sa mnom, rekao mi je da je ostalo dva meseca do kraja kako se nešto ne bi desilo našima... On se plaši da ne iznesem sve što imam za njega. Čega ja da se plašim? Nisam ništa kriva, nemam loš postupak. On ne spušta loptu sa Sanjom zbog mene, nego zbog sebe. Hoćeš da ti kažem šta ima? - govorila je Mimas.

- Nemoj. To je bio tvoj izbor - dodala je Dragana.

- Sve što sam vam ispričala naša podrška zna. Ja sam se tad stalno čula sa njima jer nije prošla mesečnica da podrška nije poslala poklon - dodala je Mimas.

Autor: A. Nikolić