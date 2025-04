Slomila se na sitne komade: Anđela isplakala dušu, Uroš joj svim silama pruža podršku! (VIDEO)

Više nije mogla da izdrži!

Uroš Stanić smirivao je uplakanu Anđelu Đuričić, koja se slomila zbog haosa koji se danas izdešavao.

- Oni hoće da vas razlude, ovo nije humano šta vam ljudi rade. Hotel, omiljena ličnost, Marko, Sanja, Ivan, Terza... Šta je ovo? U njih kao da su ušli demoni. Fejk ili ne, je l' njihova stvar? Ako je fejk, on je fejk prema tebi i to je tvoja stvar - govorio je Uroš.

- Pusti - plakala je Anđela.

- Ovo je blam, sram ih bilo. Molim te se smiri - dodao je Uroš.

- Smirila sam se, nego kad mi sve ponoviš iznova mene zaboli - rekla je ona.

- Meni je žao Anđele najviše šta ona trpi ovde od samog početka, kao da je nekog ubila. Pominjuti prošlu sezonu, gaze te kako stignu i svaki korak ti mere. Šta god da uradiš nije lepo. On je bio katastrofa, ali popravio se. Nije lepo ovo što rade, sve i da je fejk nije njihova stvar. Psuju brata, psuju njegovu majku, njegovo čitavo pokolenje, nema šta im ne rade i to samo jer su favoriti i bliži se kraj. Imaš i ti srce, krivo mi je. Ja vidim da ćeš da pukneš, ali moraš da iznivelišeš to i da ne pokauješ slabost. Žao mi je i Gastoza, juče su mu pominjali groblje i majku. Na šta su sve ljudi spremni. Tebi ovde morališu nemoralne osobe - govorio je Uroš.

