Tozla stao na put lažima! Obelodanio istinu o Gastozovoj bivšoj devojci i izmišljenoj trudnoći: Imaće svašta da demantuje!

Najbolji drug Nenada Marinkovića Gastoza oglasio se za naš portal i progovorio i haosu koji se desio sa Kordom, ali i izrečenim optužbama o navodnoj trudnoći Gastozove bivše devojke!

Današnji dan obeležio je karambol koji se desio između Stefana Korde i Nenada Marinkovića Gastoza. Korda je tokom sukoba Gastozu izgovarao monstruozne reči, psovao mu mrtvu majku i udarao na zdravstvene probleme koje ima.

Mi smo tim povodom stupili u kontakt sa Gastozovim najboljim drugom i muzičarem Damjanom Čarapćem Tozlom, koji je dao svoj sud o dešavanju iz najgledanijeg rijalitija u regionu.

- Ovo je još jedna u nizu situacija koje su se do sad dešavale i koje će tek da se dešavaju do kraja sezone, a to je da različiti ljudi preko Galeta pokušavaju da dobiju nedelju više, a druga grupa su ljudi koji pokušavaju da dođu u kadar jer ih nikad ne bi videli da se nisu družili sa Galetom ili započeli konflikt sa njim. Postoje ljudi, jako ih je malo, za koje vidim da su okej sa njim i da postoji normalan odnos koji se ne zasniva na nedelji više i da hoće da budu sa njim u kadru, ali njih možemo da nabrojimo na prste jednu ruke. Tako da video sam situaciju sa Korodm ne znam da li je u ovoj sezoni bilo veće dno, lik koji koristi mrtve roditelje da bi došao do poena. Mislim da je to krajna tačka bolesti jer ne znam koliko da si poremećen te stvari zaista ne mogu da se koriste, to je van pameti i van zdrave osobe. Mislim da je on samo našao neki način u lošem smisli ne bi li uspeo da ga isprovocira i da se nađe sa njim u kadru. Preko toga pričati na tu temu je bolesno. Jako mi je žao što Gale ovako reaguje, mislim da bi najbolje bilo da ga iskulira. S druge strane mi je jasno da je zatvoren i da je pod pritiskom jer je apsolutni favorit. Jasno mi je da u jednom trenutku dihtung popusti, kreće da pari na uši i da odgovara tim ljudima pored kojih bi na ulici prošao kao pored kontejnera za smeće. Degutantno je, žalonsno i bolesno čime se ljudi koriste da zarade poen. Ovo da nisam gledao ne bih znao da ljudi mogu da budu i spremni na ovo - govorio je Tozla.

Tozla je takođe progovorio i o spekulacijama o lažnoj trudnoći Gastozove bivše devojke, pa jasno stavio svima do znanja da nikakva prinova nije ni u priči.

- Što se tiče bivše Galetove devojke sa kojom je raskinuo pre nego što je ušao u rijaliti to je pre svega stvar Galetove bivše devojke i njega, oni će to da reše kad bude izašao. Mislim da će kad bude izašao imati svašta da demantuje jer za većinu stvari ja znam, i znam da su zrele za demant, ali to ostavljam njemu da on to reši jer su lične stvari i ozbiljne optužbe na njegov račun. To sam rekao i ljudima koji su umešani u taj ceo haos, da je najbolje da ništa ne reagujemo po tom pitanju već da sačekamo njega da izađe kako bi to sve bolje i normalnije rešili. Ono što je jako bitno niko nije trudan i ne čekamo Galetovu prinovu, a o ostalim navodima i pričama čekamo Galeta da se oglasi jer ipak je njegova stvari i što je bitno užasno je lična i mislim da je glupo da se bilo ko osim njih dvoje meša u tu priču. Jako mi je žao što je priča završila javno i mislim da je dobro što manje da pričamo o tome - pričao je Tozla za naš portal.

Za sam kraj razgovora Tozla je istakao i da mu je drago što Gastoz tokom boravka u "Eliti" ima devojku, jer smatra da na taj način lakše proživljava teške dane kroz koje prolazi.

- Vidim da je on trn u oku većine ljudi tamo, pretpostavljam zbog konkurentnosti i mislim da je dobro što ima partnera unutra jer mislim da bi ga razapeli mnogo gore. Znajući njega da je sam više bi se zaj*bavao i išao na varijantu fori i vidim da tamo to koriste u negativnom smisli i mislim da bi naj*bao jer verujem da je ušao nespreman, nije znao gde je otišao i da on možda dobar takmičar za to jer nije svađalica i neko ko se bavi negativnim stvarima, a to tamo koriste da te iskasape. Ja mu želim svu sreću do kraja, svaka mu čast i mislim da ima m*da do poda - zaključio je on za Pink.rs

Autor: Pink.rs