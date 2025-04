Nije im lako!

U toku je emisija "Pitanja novinara", voditelj Darko Tanasijević podigao je Nenada Marinkovića Gastoza.

- Rekao si da Karić uvek ima iste odgovore kada ga pitaju za tebe i Anđelu, a da li ti je čudno što vi menjate svoje ponašanje, a on svoje odgovore ne? - pitao je

- Neko mu je rekao da ovo radi ili nije normalan. Veruje Luki, a sad treba da se borimo da li je Anđela imala dečka u Igalu ili dve ulice pored. Objasnila mi je da je to opština, a ja glup, to nisam znao

- Da li ti je sada jasno da se tebi i Stefanu ništa ne nameće? - pitao je Darko.

- Zašto onda potencirate da ponavljamo istu priču? Jedna lasta ne čini proleće, nek misli šta hoće. Nema jata tu, postoje pu*ikarići. Trudim se da nađem zbog čega i šta mi to radimo. Ja njega nikad ovde nisam video u vezi. Možda on iz svog ugla misli da ponašanje nije dobro, pa misli da nam je veza fejk. Jedino da on nešto zna, pa tvrdi pazar svo ovo vreme - rekao je Nenad.

- Rekao si da je Karić svestan šta se dešava oko njega, na šta si mislio?

- Podelili smo se na gornje i donje domove. On je svestan kakve ljude ima oko sebe i koliko mu podilaze. On nije glup, drži sve ljude na distanci od početka. Zna odlično ko mu je prijatelj. Karić je ruka tih ljudi koji bi meni želeli loše. Vole više kada on to kaže, jer tad ima težinu. Ja sam jedan od velikih favorita, pa kad oni ne mogu da pobede, ajde da guraju Karića da poebede Gastoza. To je ona seljačka politika, ajde da komšiji umre krava. Kao što on ima svoj stav da je moja veza lažna, tako i ja imam stav da su oni ližu du*e. Ljudi priželjkuju da se ja posvađam sa Karićem. Ako ja kažem šta najiskrenije mislim o Kariću, to nije istina. Nemam potrebe da mislim nešto loše o njemu. Ima jednog prijatelja, a to je Mića - rekao je Gastoz.

- Koliko te brine što te Anđelini roditelji nisu pozdravili za Uskrs? - pitao je Darko.

- Ne mogu da kažem ništa. Naš susret je bio prirodan i spontan. Nije me pozdravljao jer znam da njena porodica ima taj stav da pošalju čestitke za praznike i da se njen život ovde vodi onako kako ona hoće. Kapiram njih. Bio sam iz fazona: "Ih, je*i ga", nije mi bilo krivo, ali eto - rekao je Gastoz.

- Oni da su razmišljali o tome da će bilo koji ovakav nemir u vezi pitanja da nam unesu, oni bi ga pozdravili. Ne vode se time da u čestitkama opljuju druge učesnike - rekla je Anđela.

- Meni je bitno da je ovde činim srećnom, a da oni njoj šalju čestitke. Najviše mi prolazi kroz glavu moj rođendan. Tu sam bio najkrivlji. Izvinio sam se, što sam javiše mogao da uradim. Mesec dana nismo imali problem. Vi procenite zašto sam za neke stvari manji od makovog zrna. Pala mi je klapna, od tog momenta imam četiri slike. To nisam bio ja. Ne mogu da pobegnem od toga, osudu smo dobili - rekao je Nenad.

- Kako komentarišeš što je Anđela naručila pozdrav za tvoju slavu? - pitao je Darko.

- Ona je napravila jednu grešku. Umešala je svoje roditelje trenutno u rijaliti. Ja bih voleo da oni ostanu neutralni, ostalo nam je još dva meseca - rekao je Gastoz.

- Meni je bitno njihovo mišljenje - ubacila se Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić