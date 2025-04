NEMA HRABROSTI: Uroš prozvao Karića zbog dizanja bele zastave u sukobu sa Gastozom, pa otkrio šta zamera Anđeli (VIDEO)

šok!

Nakon kraće pauze, novinar Darko Tanasijević je podrigao Uroša Stanića kako bi prokomentarisao Stefana Karića.

- Meni je drago što je Karić podigao belu zastavu, dokaz da sam ja uvek u pobedničkom timu. Karić je pokazao da ne zna da se nosi sa ovim situacijama, a njegov otac je užasan koji se igra rijalitija, a to mena poentu, jer on kanali svog sina. Smatram da nije trebao Karić da se distancira od ANđele, već ona, ali dobro. Ono što Luka priča mi je laž, verujem da je Anđela imala dečka, ali ne verujem da mu je slala one slike. Meni je strašno kakve postupke ljudi imaju oprema Gastozu i ANđeli, to je meni strašno, pokušavaju da ih ponize, ali im ne ide - rekao je Uroš.

Autor: N.B.