Sve po starom: Matora na sve načine čupa vezu nje i Dragane, dok ona pokušava da oguli svoju prošlost, Jovana se pravi da ne vidi (VIDEO)

Neverovatno!

U toku je emisija "Pitanja novinara", voditelj Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru kako bi prokomentarisala svoj odnos sa Daganom Stojančević.

- Kako komentarišeš iznenađenje od Dragane? Da li shvataš da je sebe stavila na tu muku kako bi tebe obradovala? - pitao je Darko.

- Nisam je uopšte razumela. Ja nisam ni slutila dok mi Drvo nije reklo. Nije mogla lepše da mi učini i nisam mogla srećnija biti. Nisam znala šta joj je u glavi. Videla sam da joj je bilo teško. Dala mi je snagu - rekla je Matora.

- Kako komentarišeš što je preplakala dan u Pabu jer nije bila na rođendanu? - pitao je Darko.

- Normalno da utiču komentari. Mi emociju ne možemo da presečemo, pričamo očima. Znam da joj je teško, razumem. Nismo mi sad neprijatelji pa da ne može da jede moju hranu. Nisu mi bile važne ni čestitke ni ništa kad sam videla tatu na nogama - rekla je Matora.

- Zbog čega Ermina misli za Draganu da je najveći folirant? - pitao je Darko.

- Ja Erminu kapiram. Još čudnija mi je bila moja sestra. Draganu nisam htela da smaram. Mada mi je i Stefani rekla nešto kad je ušla. Ima nešto za šta se hvataju sigurno. Ono što ja osećam i vidim pored nje, jeste da ne sećam ni jedan posto da je folirant. Takav je moj osećaj. Znam da Ermina mene razumem, us mislu da sam se zaljubila. Imam razumevanja i za Erminu i za moju sestru. Nešto tu postoji. Pitala sam je da li ima nešto da mi kaže, ne mislim za penziju i to - rekla je Matora.

- Dragana je davala intervjue da prima inostranu penziju, kako to komentarišeš? - pitao je Darko.

- E pa eto. Ja sam sad zatvorena, ne mogu da lupam glavu. Ja emocije imam pa imam. Nije uticalo na moja osećanja, ali ih razumem. Progovorimo koju reč preko stola, tipa: "Nedostaješ m", ali bilo bi jako sebično kad bi se zbližile na bilo koji drugi način. Izbegavamo se, ali se pogledima tražimo - rekla je Matora.

- Kako komentarišeš što njenoj mami nisu problem se*s afere, a problem je vaša zaljubljenost - pitao je Darko.

- Razumem, ona je istog stava kao Mića. Moji roditelji su bili tog stava, i dan danas su, tačnije otac. Bitnije je kako su me vaspitali. Moj tata i dalje misli da ću da se udam i želi to. Ona je verovatno starijeg kova - rekla je Matora.

- Bila sam ponosna na sebe jer mi je teško palo. Žalila sam se Đoletu non stop, čak sam htela i da odustanem. Znma koliko joj je to značilo, tako da sam izdržala nekako. Nisam stala u njenu zaštitu zbog toga zadatkla, ali nisam ni mogla, bilo mi je baš loše. U glavi mi je haos, ni sad mi nije lako. Ja razumem Miću da hoće da me zaštiti, ali ne mogu da budem folirant i da kažem da nisam zaljubljena u Jovanu. Svakog dana sam tužna. Ja razumem i znaam kakvi su mi roditelji. Nije to samo mama, nego cela porodica. Nije me uvredila Ermina, bitno mi je da Jovana ne misli da sam folirant. Ne znam šta se piše napolju pa to misle - rekla je Dragana.

Autor: A.Anđić