ŠIRIŠ RUKE PROKLETSTVU! Gastoz restartovao Marka, zatresli uvredama Belu kuću, Stefanović nastavio da tone u živom blatu (VIDEO)

Nije dobro!

U toku je emisija "Pitanja novinara", voditelj Joca Novinar podigao je Marka Stefanovića kako bi prokomentarisao trenutni sukob sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Ljudi su šokirani kako si Gastozu spominjao majku i kako si vređao, šta misliš o tome

- Stojim pri tim rečima. Posebno jer njegova devojka priča sve to. Rekao sam je*em ti mamu i tatu, jer ona meni provlači porodicu non stop. Što ja ne bih provukao njihovu. Niti sam re raspitivao, nisam ni znao da mu je majka mrtva. Ubuduće mogu da pripazim na tu stvar, ali ako se ubuduće bude ponavljalo ne mogu da garantujem. Oni meni govore da sam udomljen, naravno sad će reći da je to moja devojka rekla. Mislim da oni malo drugačije uvrede koriste gde mogu da izazovu to iz mene. Jedino sam znao da je napravljen u autu. Jedino znam za te klipove koje je snimao, njegove ispovesti pratio nisam. Sad ga ne komentarišem jer vidim da mu je veza malo bolja. Ja im želim da opstanu napolju. Mislim da je ona iskrenija nego on. Šta znači prodati svoju porodicu? - pitao je Marko.

- Znači doći na televiziju i ispričati svakakve bljuvotine za svoju porodicu - rekla je Anđela.

- Ja sam o svom ocu ispričao šta sam rekao, majku sam izuzeo iz toga. Svoju porodicu nisam nikad prodao

- Devojka ti kaže da je ona klasa za tvoju porodicu i ti je nisi prodao?! Rekao si da tvoja porodica vredi 30 hiljada- skočila je Anđela.

-Ako žele da se poštuju njihove porodice, moraju da poštuju tuđe. Koliko je bolno Gastozu, toliko je bolno i Marku - rekla je Sanja.

- Ti si najveću bol donela njemu - rekao je Gastoz.

- Moj otac je na pljuvačini uzeo 30 hiljada evra. Vi osuđujete mene jer sam rekao za svoje detinjstvo neke stvari, a njega za pljuvačinu podržavate - rekao je Marko.

- Smatram da su i oni koji su ispljuvali svog sina takođe prodali - rekla je Anđela.

- On je meni poželeo zatvor, nju je napljuvao. Niko ne podržava to što Sanja priča. Moj otac je rekao da je moja devojka k za pare - rekao je Marko.

- Unakazila te. Širiš ruke prokletstvu. Njeni roditelji za Uskrs vređaju druge ukućane. Upravu je Ena kad je rekla da ne može majka da bude bolja nego što je ćerka - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić