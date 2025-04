METEŽ U BELOJ KUĆI: Aleksandra kao nikada do sad zaratila sa Milovanom, zatresli zidove dranjem! (VIDEO)

Šok!

Učesnici Elite danas biraju najbezdušniju osobu. Naredni je svoj stav o tome dao Ivan Marinković.

- Broj jedan je Dragana. Broj dva su Gastoz, Karić i Anđela, jer ovih dana pomno pratim situaciju. Mislim da Karić i Gastoz ne mogu očima da se gledaju, a zapravo se trude da ne izgleda tako. Na trećem mestu je Aneli, potpuna bezdušnica i nezahvalnica - rekao je Ivan.

- Na prvom mestu je mutava majmunica. Ona je izazvala Lukin revolt, ispala je bezdušna. Iz ljubomore prema Aneli je uradila neke stvari. Drugi je Uroš, koji je takođe bezdušan, a na trećem je ova besramnica Jelena, koja je abortirala mnogo dece, koja se je*ala s kim je stigla - kazao je Đole.

- Milovan me je vređao i lagao. Obećavao mi bolji život i bolje sutra, a samo je izhmišljao. Nazvicao me je pogrdnim imenima i degradiramo me kao ženu. Šlihta se narodu. Pravi se da je dobrotvor, a zapravo je zlo jedno - kazala je Aleks.

- Sram te bilo. Šalješ Kristinu da uzima hranu od mene, kako bi ti jela, a sad prizivaš. Sram da te bude - kazao je Milovan.

- On nije čovek, sve je osim toga. Bebica je takođe tu, jer me naziva ku*vom, kao i Terza koji je rekao sve i svašta za mene - kazala je Aleks.

- Sram te bilo, glupačo jedna - dosao je Milovan.

Autor: S.Z.