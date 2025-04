KARAMBOL U BELOJ KUĆI! Aleksandra podivljala zbog Milovanovih tvrdnji da je TUKLA ĆERKU i da je on to snimao, Rada urnisala ćerku: IZDALA ME JE! (VIDEO)

Šok za šokom!

Milovan Minić nastavio je svoj sukob sa Aleksandrom Nikolić, koji je zatresao zidove Bele kuće.

- Hoćeš da pričaš kako si tukla ćerku?! Šta ćeš ako sam te krišom snimao - pitao je Milovan.

- Demantujem, kunem se u Boga i u svoje dete da nikada nisam tukla svoje dete. Šta po glavi?! - rekla je Aleksandra.

- Ne po du*etu, nego po glavi, pa je imala ogrebotine od noktiju. Ćutim joj dva meseca već - rekao je Milovan.

- Nikada niko nije stao za mene, niko ništa nije rekao Milovanu, pi*ke jedne. Svi ste ćutali kada me je vređao i iznosio laži o meni, a njega ste svi štitili! - zaurlala je Aleksandra.

- Žena koja je nestabilna psihički vam drži moralne pridike, ovako se i kod kuće penje na sto. Zamislite šta radi kod kuće kada se ovde penje na sto?! - urlao je Milovan.

- Gastoz je sinoć isto tako pogodio u metu osobu, pa je ta osoba iz revolta meni rekla da će mi stići telegram, a to je naravno, neprekosnoveni, Ivan Marinković - rekla je Jelena.

- Pozdravljam Hasana Dudića, voli te sin. Na drugom mestu mi je Terza, na trećem mestu mi je Aneli zbog one pesme "Zidovi" - rekao je Peja.

- Bezdušan sam bio u toj jednoj situaciji u kojoj sam se našao, ali pošto sam ja kafanski čovek, kafanski ljudi imaju dušu. Prva osoba je Bebica, bezdušan je bio prema svojoj deci kada je izabrao Miljanu Kulić umesto svoju decu. Druga osoba je Dragana, koja je pokazala da je bezdušna prema svojoj mami jer krišom komunicira sa Matorom - rekao je Terza.

- Anđela me je napala juče bez ikakvog razloga, pominjala mi je pokojnog muža, umešala me je s Kordom i u tu situaciju. Drugo mesto je ovaj cevkaš. Treće mesto mi je Ana, obrukala me je i nemam nikakvo opravdanje da se narodu opravdam i da kažem nešto, pošto me je kao ćerka izneverila - rekla je Rada.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić