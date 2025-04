Vučeš ka folirantu: Gastoz dao sud o Lukinim ljubavnim odnosima, Aneli ne prestaje da dobacuje! (VIDEO)

Sasuo mu sve u lice!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari biraju između Luke Vujovića i Sandre Obradović. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Drago mi je da si tu i nadam se da si u partmanu imao digitron da se presabereš i kompas da se preispitaš gde si. Sad si se p*pišao po ljudima koji su rekli da sam od tebe tražio izvinjenje, jer si rekao da si pogrešio za stvari koje si rekao za Anđelu. Ti nisi balavac, nego odrastao momak koji treba bolje da se ponaša. Ne kažem da ćemo zauvek da imamo podignutu loptu, drag si mi, ne mrzim te. Malo si se zaj*bao u koracima, ljudi svašta urade i sve dođe na svoje ako su željni toga. Verujem da jedna od ove dve devojke ima iskrene emocije i to je smatram Sandra. Ti vučeš ka folirantu, suprotnosti se privlače - govorio je Gastoz.

- Luka, nemoj da odgovaraš ovim budaletinama. Tvoja tišina je vrednija, samo ignoriši - dodala je Aneli.

- Slatko je što ovako pričate i sprdate se. Ja stojim iza svojih reči. Rokajte, imaš pravo da se igraš i to je baš zanimljivo. Da li se vodiš time da nekoga povrediš ili se i one zaj*bavaju sa tobom... Vaš trougao mi je zanimljiv, nije odvratan i volim da vas slušam. Sandra i ja imamo super odnos. Daješ mu više pristupa, mislim da se degradiraš kao devojka, žena, majka. Šta je u tvom srcu ti dobro znaš. Imamo ovde slučajeve koji su vam svake pameti pa se drže zajedno. Ako ti misliš da te to ispunjava i želiš da budep srećna, ja ti nisam majka, pa čak ni majke ovde ne pomažu. Draga si mi, mila si mi. Prošle nedelje sam rekao da si osoba koja se nije namrštila. Obožavao sam da jedem jednu noć sa tobom, pamtiću ga zauvek i osećam svaki gric u glavi i dan danas i o tome bih mogao godinama da pričam jer takvu romantiku nisam doživeo ni sa devojkom iz osnove škole. Ostaviću Sandru, a poslaću bivšeg dečka - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić