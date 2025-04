Pale maske!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Marka Đedovića kako bi prokomenatrisao trenutna dešavanja u Beloj kući.

- Kako komentarišeš odnos Anđele i Gastoza? - pitao je Darko.

- Negde sam siguran da ništa nije bilo između Anđele i Karića, već je samo to ljaganje jedne devojke od strane njegovog oca. On je u želji da namesti Anđelu, namestio sina. Ispade da se Stefan poverava napolju tati za se*sualne odnose, a on ga napolju druka. Siguran sam da je to želja njegovog oca da oljaga nekoga. Ne verujem da priča Osmanu koga je je*o. Ispada da Stefan koji je zauzet i u vezi izabrao za omiljenu devojku sa kojom je imao nešto. Ko ispada donji? Pa Stefan. Očigledno je bio autogol. Vratilo mu se kao bumerang. Aj mene što ljaga, nego što ljaga dete od 25 godina, žensko dete koje može ćerka da mu bude i to dva puta. Ne mislim da Stefan ima udela o tome - rekao je Đedović - rekao je Đedović.

- Da li si ukačio ponovo peckanje Karića i Gastoza? - pitao je Darko.

- Naravno. Šta je veličina i pokazati ko je čovek? Ona je mlađa deceniju od Luke. Izmisliš, a posle kažeš da si slagao. Gde je tu ljudskost? Lepo je što je priznao - rekao je Đedović.

- Šta misliš o odnosu Aneli i Luke? - pitao je Darko.

- Rekli su mi da je bilo večeras i se*sa. Vidi se da je privrženiji Aneli. Ne znam kako nije video da je i Sandra plakala, da je napala i Terzu. Nije mi se dopalo kada je rekao: "U ponedeljak ću saopštiti šta sam odlučio", a njih dve su ćutale. Ja bih mu sasuo vodu u facu istog momenta. Ako bude drastično promenio ponašanje, to je fejk. Ako bude išlo postepeni spontano, ja ću podržati. Ljubav između nje i Janjuša je gorela na početku. Te neke igre su zanimljive da ih pustiš jer se posle otrgnu kontroli pa budu realnost - rekao je Đedović.

- Šta se dešava sa Aneli, da li ste se pomirili? - pitao je Darko.

- Aneli je rekla da me voli i da me volela. Ona je meni jako draga. Desilo se šta se desilo. Da kažem da je ljubav, nije, ali mi je neobično kad ne pričam sa njom. Ogolio sam mnoge ljude u ovoj kući, oni su klasični mrzitelji. Mi smo se već pomirili. Smejemo se, pričamo... Ona je mene izdala, ali sa rekao i da će izdati njih kad ja to odlučim. Ivan nikad nije imao drugaricu, pa je našao sad u mržnji. Otišli su na lični nivo - rekao je Đedović.

- Šta se dešava sa Sanjom i Markom? - pitao je Darko.

- Sanja izaziva, ume da dobaci podbode. Celokupna priča dobija drugu dimenzoiju nakon toga što Mima izgovara. Bilo je izgleda neke frke u tom salonu, poklapa se sve, daje drugu dimenziju. On kad nije sa njom ode opet svojoj kući. Sanja je njoj pričala da je vršio nasilje nad njom, pa da dođe po nju, ali su se usput pomirili. Mima je Dači ispričala još neke stvari o tome. Danas je izjavila, pošto je Marko udario Jordnku kofom, da neće ona izaći sa paučinom u novčaniku, nego Marko - rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić