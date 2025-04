Nije joj lako! Aleksandra pokušava da skine Milovanove bljuvotine sa sebe, pa priznala koliko se plaši njega (VIDEO)

Nije joj lako!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Aleksandrom Nikolić.

- Šta se dešava sad između tebe i Milovana - pitao je Darko.

- Bila je anketa, ja sam ga navela i on je onda tako oldreagovao. Naš odnos ima težinu. Povukla sam se jer ne mogu da podnesem da slušam takve stvari od njega. Iz straha jer ja mu ovde ne mogu ništa. Bojim se izmišljotina, ne bira baš. Užas. Ne mogu ovde da reagujem kako bih inače. Ja u njemu budim ludilo i haos. Sklanjam se maksimalno. Neću ga više ni navoditi. Ja sam čula da je rekao da će početi da me gazi kada prođe post. Baš iz tog razloga nisam htela da obrazložim. Iz njega idu takve gadosti i grozote -rekla je Aleksandra.

- Da li će ga ikad proći taj gnev i želja za osvetom

- Ne verujem. Mislim nadam se da hoće nekad, u jednom momentu. Mojoj mami je govorio da me smiri da se ne bi svašta desilo. Moje situacije su ekstremne. On je mene jako srozao kao ženu. Od kada je on ovde ne osećam se dobro u kući. Stao je Mića jednom u moju zaštitu. Svi su dobri sa njim, nije normalno da neko njemu kao muškarcu ne kaže nešto. Ja sam jako osećajna -rekla je Aleksandra.

- Što je Terza toliko kivan na tebe? - pitao je Darko.

- Zbog tofga što sam se malo više opustila sa Ivanom, a onda je Milovan uneo sve ovo u kuću. Možda je on stvorio takvu sliku o meni, da može kako hoće. Nisam ga dirala prva. Ne smem da se izjašnjavam. Grozno mi je kako se muškarci ophode prema ženama, udruže se pa idu protiv njih. Ostaviš muškarca i on treba da te pljuje, šta? Milovan je okupio ljude koji su jake oko sebe, sve je taktički odradio -rekla je Aleksandra.

- Kačavenda je najavila rat istrebljenja i za tebe - rekao je Darko.

- Je l'? Ne znam za to. Sve je neiskreno. Oni jedu zajedno, a ne podnose se međusobno. Ako jedan ne voli nekoga, onda idu svi. To ide sve klanski. Ja Milovana poznajem, dovoljno je da ga vidim kako radi sve drugačije -rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić