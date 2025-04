Korda nije kriv, on voli da psuje: Rada otkrila pravo mišljenje o Gastozu, pa Anđelu žestoko napljuvala! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Radom Vasić o dešavanjima iz Bele kuće i sukobima koje je imala sa cimerima.

- Kako komentarišete glasine po kući da je sve postalo morbidno i da imate plan sa Kordom i Anom? - pitao je Darko.

- Baš sam rekla malopre, izvadili smo nešto na krevet da se zasladimo i rekla sam da ću morati na kraju da jurim sa štapom. Ne znam šta će biti kad se raziđemo. Ne znam šta da kažem, šta da slažem. Meni je najteže, njima je lako. Svako će sebi da nađe sreću i ide gde hoće. One imaju po 33 godine, naći će svoj život, a ja ostajem sama. Ja sam bolesna žena, kao što znaju moji fanovi i narod, ja ne smem da se nerviram i da se sekiram. Meni nije lako izgubila sam muža, nervozna sam. Kao što sam i rekla ako Ana ostane sa njim, ovde dok smo neka, ali kad izađemo ona ako voli i ceni mene ona će sa mnom, a ako voli njega neka ide kod njega. Njega da dovedemo u moju kuću ne - govorila je Rada.

- Što Ana vas laže kad već ide ka pomirenju sa njim? - pitao je voditelj.

- Ona mene laže i kaže da neće biti sa njim kad izađemo. Rekla je da će uzeti prvi let i otići u Nemačku i nać srodnu dušu, a ne da ostane sa njim slepcem. Gde će ona sa njim kad on nema ništa? Da li ste videli kako je tvrdoglav? On se ponaša kao da je dete. On se smirio, ja sa njim radim i sluša me kao dete. Ja sam njega smirila otkako sam ušla - rekla je ona.

- Kako komentarišete njego rat sa Gastozom i Anđelom? - pitao je Darko Tanasijević.

- U prodavnici nisam bila, to ne znam. Kad smo bili na nominacijama seli smo za sto i po mom mišljenju nije bio Korda kriv. Ja Gastoza obožavam, ja sam to rekla. On mene nasmejem, pričamo, pruži mi, pita me i nemam lošu reč za njega. Sa Anđelom sam se svađala tog dana. Kad god Gastoz nešto daje ona se svađa, ona je cicija i to sam videla još od kuće. Sve što sam videla ja njoj to kažem. Ona je bila kriva, počela je da se svađa i pominjala je da je Korda opsovao Gastozu majku. Korda voli da psuje i u to verujem, ali kad smo počeli nominacije Gastoz možda ne bi, ali je ustao. Ja nisam ništa branila, samo sam sela. Neka oni rešavaju svoj problem. Anđela je na mene počela da se dere, rekla sam joj da ne meša mene u svađu i da se mene mane. Gastoz je počeo da se dere na nju - nastavila je Rada Vasić.

Autor: A. Nikolić