Voditelj "Elite", Milan Milošević, gostujući u podkastu "Na liniji života" progovorio je o karijeri novinara, kao i o druženju sa pevačicom Aleksandrom Prijović!

Milan Milošević, voditelj "Elite", često je tokom intervjua u medijima govorio o svojoj porodičnoj situaciji, tj. konkretno o svom odrastanju, a ovom prilikom je u podkastu "Na liniji života", voditelju Nemanji Vujičiću ispričao detalje o kojima do sada nikada nije govorio.

- Do te 2017. godine, samo da te pitam, da li je istina da su neki jako poznati ljudi, sada i pokojni pevači tebi nudili pozamašnu sumu novca kako bi ćutao o njihovim ljubavnicama, kako oni kod kuće ne bi izgubili ženu - pitao je Nemanja.

- Za ljubavnice ne, nisu mi nudili novac nikada. Nuđen mi je novac da ne pričam o razvodu i krađi novca. Ja sam prvi imao informaciju o njegovoj vezi sa tom njegovom ljubavnicom, čujem da se ona udala za nekog starijeg čoveka. Mi smo bili iz istog grada, ja sam imao sve informacije gde su i šta su, to je jedna velika zvezda. Imao sam tu sreću da imam te ekskluzive koje sam imao. Ja u salonu na Novom Beogradu, zvoni mi telefon i piše ime, ja se javljam i kaže: "Slušaj me ti ped*rčino jedna raspala, sad ću da dam 500 evra jednom narkomanu da te smakne", pa psovke, pa ovo, pa ono, ja sam njemu takve stvari izgovorio, ne znam odakle mi snaga, da on mene više nikada nije pomenuo u životu. Ona je govorila da je imala više trudnoća, čak i kada je bila maloletna, oni znaju da li je istina - rekao je Milošević.

- Koliko ti je puta život visio o koncu zbog onoga što znaš ili zbog onoga što si podelio sa čitaocima - pitao je Nemanja.

- Jedan pevač mi je pretio da će mi se creva vući po Slaviji, zato što sam pisao da njemu ne može da se digne, to mi je rekla ljubavnica. Ona se tada naljutila, htela je da povuče taj tekst, međutim, rekao sam da je to u štampi, radio sam u nedeljniku, slagao sam, gde ću da povučem, to mi je naslovna bila. Ja sa tim čovekom sedim u jutarnjem programu na Pinku, on nema pojma da sam to ja, ja sam najavio svoj časopis, ali taj koji mi je pretio, nije me prepoznao uopšte. Kasnije smo se sreli i izmirili smo se - rekao je Milan, a onda se osvrnuo na prijateljstvo sa Aleksandrom Prijović:

Aleksandra Prijović i ja smo se družili od kada se pojavila u Zvezdama Granda, pomagao sam joj, ona je devojka bila pala s Marsa. Nije ona bila niti za te skandale...Kako nije imala skandale?! Mi smo se tako sprijateljili, družili smo se i stvarno smo se voleli. Tada je ušla u vezu sa Filipom Živojinovićem, mi smo to krili. Otišli smo na more zajedno svo troje, to su saznali paparaci. Ja njih nagovorim da ih islikaju, da im se više skinu s kičme, prvo njihovo zajedničko pojavljivanje. Pomirili smo se sada, videli smo se kod Jane na punoletstvu. Ja sam se pomirio s njom na rođendanu petom "Premijere", ja sam sedeo u separeu skroz levo, ona s Natašom Bekvalac i ekipom. Ja izašao iz "Zadruge" tek, ona prilazi meni i nosi telefon i kaže: "Da ti čestitam, bio si fantazija, stalno smo te gledali Filip i ja i smejali se kao ludi", ja sam se naljutio na nju zato što sam bio blizak sa njom i žrtvovao sam neke stvari zbog nje. Mnogo je teško družiti se sa zvezdom i da budeš novinar, od tada, nikada više! I na moru te godine, ja njima kažem: "Hajde da se snimimo, kao vas dvoje na zadnjem sedištu se ljubite, kao paparaco" i ona kaže: "Si ti normalan, da me Žika Jakšić ubije", ja njoj stvarno poverujem u to. Da bi ona sedela sa drugom novinarkom iz mog konkurentskog tabloida, ispriča njoj šta sam joj tražio i kaže novinarka: "mi ćemo nešto slično" i ona uradi identično, ja već javio uredniku da nema ništa od toga! Ja sam se tada smrtno naljutio na nju, blokirao sam je svuda, gde god postoji. Međutim, kada sam se posvađao sa njom?! Ja sam krenuo da čačkam samo o njoj, ja sam bio toliko besan i osujećen. Katastrofa ljudi su počeli da mi se javljaju, možda i sa lažima, stalno sam zvao, dok na kraju dok nisu neki ljudi urgirali da moramo da prestanemo da se bavimo Aleksandrom Prijović. Možda je i dobro, ko zna gde bi to otišlo.

Autor: Nikola Žugić