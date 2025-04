ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Korda hoće da se odrekne roditelja zbog Ane, uputio skandaloznu poruku: Neka naprave dete, pa neka im ono rađa unuče! (VIDEO)

Muk u Beloj kući!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Anu Nikolić kako bi sa njom razgovarao o ponovnom zližavanju sa Stefanom Kordom.

- Što si neraspoložena? - pitao je Milan.

- Sutra idem na 40 dana, ovde sam, ali misli su mi kod kuće. Dosta sam spustila loptu, dala sam mu pristup. On se borio, dala sam mu pristup i prešao je kod mene u krevet dok je mama u Odabranima. Zajedno spavamo, svako ima svoj jorgan. Jeste da se grlimo, ljubimo se. Nismo kao Dragana i Matora da se krijemo, mi zajedno ležimo u krevetu i provodimo vreme. Ovde ćemo opstati, ali napolju ne verujem - govorila je Ana.

- Koliko te bole komentari da si prodala mrtvog oca? - pitao je voditelj.

- Ne boli me, u pravu su sve što kažu. Ja sam to pogazila, nisam trebala i pogrešila sam. Ja sam brzopleto rekla neke stvari bez razmišljanja i sad imaju pravo da mi to kažu jer se ja smatram krivom i onda prihvatam to. Kako sam se us*ala tako ću i sama da se operem - govorila je Ana.

- Kako komentarišeš što tvoja mama tvrdi da se vi držite dogovora, a da on neće moći da kroči u njeno dvorište i sedi sa porodicom? - pitao je Milan Milošević.

- Moja majka drži do svoje reči, nije kao ja. To što ona kaže ja verujem u to i mislim da je istina - rekla je Ana.

- Kako ćeš da pogledaš porodicu u oči posle svega? - pitao je voditelj.

- Zato sam ovakva celo veče, ja se plašim susreta sa sestrom i bratom. Imaju pravo da ga pljuju, oni pričaju samo istinu. Drugačije ću sa njima da pričam bez kamera i bubica, ja ću sve da im kažem kako i šta - govorila je Ana Nikolić.

- Ja kad izađem ja ću da odem kod njenih kući i porazgovaraću i sa njima ću da spustim loptu, a ja znam kako. Ja to najbolje znam. Ja neću ići na grob, zbog svih tih uvreda. Taj muž što joj je Ivana našla boli me k*rac što radi u policiji. Preko slike i ja mogu da se zaljubim. Ja ću isto da uradim konkurs, to mi je najmanji problem. Ja da sam slobodan otišao bih za Nemačku i tamo bih lako našao devojku. Ko god da mi se pojavi pred očima nema šanse. Neće se ona mene rešiti. Ona mene iskreno voli, voli me od srca i kad se slegnu stvari sve će to biti dobro - govorio je Korda.

- Ana, kako ćeš da reguješ na nove prepiske? - upitao je Milan Milošević.

- Ja sam se malo zeznula jer sam mislila da ću danas da idem sa mamom, pa da iskoristim vreme da pogledam. Imala sam druge planove, da odem sa mamom i sebi da odvojim sat vremena za telefon. Ja hoću da vidim, pa da znam kako i šta dalje. Sutra idem na groblje i vraćaju me i tu nemam telefon - dodala je Ana.

- Spreman si da se odrekneš roditelja zbog Ane? - pitao je voditelj.

- Da, odmah ću sa njima da se posvađam. Neka sebi prave dete, pa neka im rodi unuče. Mi ćemo da usvojimo dete - rekao je Korda.

Autor: A. Nikolić