U toku je emisija ''Pretres nedelje sa voditeljem Milanom Miloševićem'', a Uroš Stanić dobio je reč kako bi prokomentarisao odnos Ane Nikolić i Stefana Korde.

- Ona se zaklela u pokojnog oca i to nije ispoštovala. Nije ispoštovala apsolutno nikog. Pričala je da je Korda davio pre Elite, ona je mnoge stvari ovde istrpela i mislim. Degradirao je kao ženu, optuživao je da je prostitutka. Jako me razočarala i ona je jedno dno dna - rekao je Uroš.

- Uroše, Ivana je tebe jako podržala - rekao je Milan.

- Mislim da je nju jako blam ovoga svega, mislim da se jako dozvala pameti. Sestri je bitniji penis od oca, ona je najavila da će imati se*s s njim. Ona je meni falila, a sada mi se gadi i povraća mi se od nje. Ona se srozala da ne može više, njena porodica mi se cela ogadila s ovim. Nisu oni uopšte zabavna porodica i humoristična, već odvratna. Njoj ništa neće promeniti što će izaći na četrdeset dana, preči joj je se*s od svega. Ja je ne navodim na ankete niti se više svađam s njom. Ona je dovoljni pokazatelj svog blama. Hteo dam da joj pomognem, ali njoj pomoći nema - rekao je Uroš.

- Slažem se sa Urošem da Ana nije smela da kaže Urošu, trebala je da se pokrije ušima. Ja i dalje verujem da ovu dijabolu rade na foru i da će ga šutnuti kad izađu napolje. Mislim da sam trebamo da pustimo pošto su one dozvolile da ga prime nazad da bi imale mir - rekao je Gastoz.

- Ja sam prva rekla da su foliranti i da su sve dogovorili, pa sam zauzvrat dobila rečenicu: ''Da Bog da ti majka umrla''. Povukla sam se da ne bih došlo do nekih reči i sigurna sam da bi došlo do fizičkog kontakta - rekla je Ana.

- Ona se predstavila ovde kao dama i sva je bila dobra, a onda posle toga što joj je umro tata, ona poželi Ani isto. Ne znam kakav je to plan kad ga pričaju pred Kordom. Rada njoj prelazi preko svega, ali ja mislim da on nikada neće moći da uđe u vašu kuću. Mislim da se Rada noćima trese i ona ovde strahuje da se Ani nešto ne desi. Isto tako ne znam šta Korda radi s njom kad ona priča da napolju neće biti zajedno - rekao je Karić.

- Videćete na Instagramu slike - rekao je Korda.

- Ja sam stvarno mnogo razočarana. U početku je svima odgovarao Gastozov crni humor, a sada hejteri žele to da iskoriste protiv njega. Ona je mene razočarala jer se osam meseci smejala na njegove izjave, a ona je danas rekla: ''Znam ja šta je on mislio''. Kakva kupovina mira? Sada treba da ima se*s zarad kupovine mira, ja sam šokirana. Tragično je što su na ovu situaciju nabacili smeh, to je ona dala ljudima za pravo. Ona je svoju porodicu maksimalno osramotila, tako da nema dalje. Ne mogu da shvatim da li je moguće da neko proda najsvetije zbog dečka? Mnogo me razočarala - rekla je Anđela.

