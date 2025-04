Pogubili se u lažima: Sanja i Marko saterani u ćošak, pokušali svima da zamažu oči o svom odnosu (VIDEO)

Saopšteni rezultati ankete za bezdušne!

Voditelj Milan Milošević u emsiji "Pretres nedelje" takmičarima "Elite" saopštio je rezultate sa ankete za najbezdušnije. Treće mesto zauzeo je Borislav Terzić Terza.

- Ja sam njega naveo i njegov postupak je prvi koji je bio najbezdušniji, kad je ostavio trudnu verenicu. Ja sam njega osudio za to i na početku, naveo sam ga i na anketi i za to ne postoji opravdanje. On je mogao da sačeka da prođe porođaj. Neću da se obazirem na Sofiju - govorio je Bebica.

- Njegov postupak jeste najbezdušniji, ali ga nisam navela jer ne mislim da on nema dušu. Ne mislim da je bezdušan, nego da je polupan i labilan - dodala je Ena Čolić.

- Ja bih stavila i Sofiju i oređena drugarstva. To što on zaplače i što sam govorila da je domaćin ne menja stvar, postupci govore drugačije. On tek kad bude ganut ispolji emociju - komentarisala je Kačavenda.

- To je zbog Milice i tog postupka. Možda je bezdušan kad vređa i izgovara ružne reči, ne znam da li je svestan šta sve izgovara. Ispao je prema meni bezdušan, ali na anketi je zbog postupka prema Milici - rekla je Sofija.

- Slažem se sa svim ljudima koji su me naveli. Ja sam najgori što se tiče uvreda i biću do kraja. Gaziću sve kao bager, što je rekao Gastoz. Što se tiče ko me je naveo za sve su u pravu. Jedini postupak koji mogu da mi kažu za ovu anketu je Milica i treba na sve ankete da me navedu - pričao je Terza.

Drugo mesto zauzela je Sanja Grujić.

- Ništa neočekivano. Ja sam je navela jer je bezdušna kad izgovara neka poređenja, kad je rekla da ću završiti kao Ksenija Pajčin, takođe i za Gastoza da će da bude u septembru u kolicima, a onda je rekla da to i tvrdi. Mi smo od prvog dana u konfliktu i nikad neću promeniti mišljenje o njoj. Top tri najveća zla koje sam ovde upoznala. Ove sezone je to još više pokazala. Kad god sam bila tu bila je i ona i od nje mi je sve očekivano. Što se tiče izjava napredovala je, sve su gore i gore. Bezdušno mi je kad je rekla da je Marko kuče i da mu nije potrebna porodica njegova jer ima njenu, rekla je da je viša klasa od njegove porodice. Bezdušni su u konfliktu sa Jordankom, kad je rekla da gubi pare on, a ne ona. Pokazala je da je seb i najbitnija, njene pare i njena porodica - govorila je Anđela.

- Mislim da je prema dečku bezdušna. Ja stojim prima stavu da je bezdušno kad se obratila roditeljima i smatram da ona ne bi mogla da podnese da se Marko vrati kući i da on bude dobar sa svojim roditeljima. Njoj je samo stalo da Marko bude dobar sa njenom majkom i sve se svodi na to, a šta je sa Markovim roditeljima? On je rekao da će da se obračuna sa svojim roditeljima i to mi je van svake pameti, ali mislim da će jednog dana shvatiti šta je pričao za svoju porodicu - dodala je Aneli.

- Sve se slažem sa Anđelom, ne bih da se ponavljam. Ispala je bezdušna i kad nije poslušala Marka da ne uđe ovde da on ne bi gubio honorare. Ispala je bezdušna i prema Eni - rekla je Mima.

- To nije uvreda, nego uzrečica. Enin partner je živ i zdrav, može i otac da bude samohran - dodala je Sanja.

- Ne može se iz g*vneta iscediti sok od pomorandže. Marko je njen jedini uspeh, zato ga se tako i drži - ubacila se Ena.

- Spolja je bila bezdušna kad je Marko imao nešto na zubu, operisao je umnjak. Oni su bili posvađani, Sanja je otišla po cigarete i rekao je da joj uzme lek, a ona je rekla: "Neću da trošim svoje pare na lek" - otkrila je Mimas.

- Ja imam dušu kao more, niko me osim Marka ne interesuje. Drago mi je da sam bezdušna, verovatno prema učesnicima. Na naš odnos mogu svi da se ugledaju, njihova mržanja je jasna. Oni kuju hajku protiv mene, a nema ih u priči - poručila je Sanja.

- Nisam ja taj koji je porodici okrenuo leđa, nego on - rekao je Marko.

- Tvoj brat je rekao da te pitamo gde si spavao dve nedelje pred rođendan i da li si bio kod kuće? - pitao je Milan Milošević.

- Nije mi jasno da on daje takve izjave. Ne želim više da se pravdam na bilo čije optužbe. Aneli, slušala si moju izjavu i ne zanima me da li sam vam u očima fejk i da li me je odvojila od porodice. Sve što se moj brat oglašava rešiću kad izađem odavde - govorio je Marko.

Autor: A. Nikolić