Koga voliš više? Sanja nastavlja da turira Marka protiv porodice, u novom sukobu udarila i na njegovu MAJKU (VIDEO)

Nastavlja da niže šokantne izjave!

Sanja Grujić nastavila je da se raspravlja sa Markom Stefanovićem oko njegove porodice, a ona je tražila da čuje da li više voli njih ili njega.

- Koga voliš više? - pitala je Sanja.

- Svoju majku volim najviše - rekao je on.

- I ja svoju - dodala je ona.

- Neću da dozvolim da se to priča i neću da spominješ jednu te istu rečenicu, a to je da biram između porodice i tebe - govorio je Marko.

- Kad će tvoj brat više da prestane i šta je sa tim malim? Šta treba da se desi da bi prestao? - upitala je Grujićeva.

- Neće prestati, ne znam što potenciraš te priče - rekao je Marko.

- Neću da više nikad ovde budu spomenuti sa tvoje strane. Oni su rešili da nas iskidaju skroz. Kad se desilo ono šta se desilo i kad sam se vratila da se šminkam, meni je ona govoorila da sam izgubila parice, a ja sam rekla da nisam i onda da si ti izgubio i ja sam na to rekla: "Pa dobro". Šta se pravdaš koju izjavu si kad dao? - nastavila je ona.

- Ja moram da odgovaram voditelju. Šta ti mene ispituješ? Nema biranja, ja ću život da živim sa tobom, ako se unormališ. To da mene devojka ne sluša od toga nema ništa. Ja ako kažem da me slušaš onda treba da me slušaš. Majka ti je napisala da sam ti podrška, a ti si se promenila na gore. Ti non stop ponavljaš da biram između porodice i tebe - dodao je Marko.

- Dok smo ovde da - rekla je ona.

- Ko te pita za to? - pitao je on.

- Ovde da bismo imali mir moraš da izabereš. Tvoj brat ima godina koliko si imao kad si bio u rijalitiju. Kako tvoja mama ne može da se oglasi? - govorila je Sanja.

- Takva je situacija, ne može. Ti kao da nisi bila sa mnom napolji - rekao je Marko.

- Ako može da ide kod frizera, ako može da ide na nokte, ide svojim kolima i kupuje joj se garderoba kako ne može nešto da uradi za svog sina? - govorila je Sanja.

- Glava me boli od tih priča. Ja stojim iza svega, ne želim da pričam o tome. Prestani da izgovaraš rečenicu koji izgovaraju drugi ljudi. Ako ovo bude pokrenuto ti ćeš da objašnjavaš svoju rečenicu, a ja neću više da stojim iza tvojih rečenica. Ne zanima me više, ne pada mi na pamet da pričam - govorio je Marko.

Autor: A. Nikolić