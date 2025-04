Ako nećeš ti, ima ko hoće! Ukućani zanemeli na Lukin stav o Sandri i Aneli, Ahmićeva ga vratila na svoje mesto (VIDEO)

Au!

U toku je debata, a Marko Đedović dao je reč Aneli Ahmić kako bi iznela svoj stav o sujeti u ljubavnom odnosu.

- Luka nije imao emcije sa druge strane. Ja bih od svoje sujete njega vređala i ponižavala. Nemam problem sa ženama što se sujete tiče. Smatram da imam taj 'x' faktor. Meni se desilo samo jednom da sam ostavljena i da je muškarac otišao iz odnosa. Za mene ona ne postoji. Da se sad pomire, ona neće biti kriva, neću imati sujetu prema njoj. Imala bih tu ogorčenost i ljutnju jer me izigrao. Možda da je neko drugi u pitanju, ali ona ne poseduje ono što ja imam. Ja zračim, ja to posedujem. On je možda išao protiv svojih emocija zbog oca i poklona, prilagođavao se tome. Ja ću partnera podtaknuti da zaradimo novac i da napravimo - rekla je Aneli.

- Da li je glavna karakteristika tvoje sujete kad si rekla da ga ne bi bilo u rijalitiju da se nije zakačio za tebe? Da li misliš da si dominantnija i bitnija u tom odnosu? - pitao je Marko.

- Smatram da jesam bila, ali je i on pokazao svoju dominaciju. Ja sam dominantna žena, znam da to ima i da se vidi - rekla je Aneli.

- Da li je tebe to pogodilo što je Aneli rekla, da si fićfirić i da bi bio nebitan u rijalitiju? - pitao je Marko.

- Bilo je da sam ja prvi počeo da gledam Sandru. Ja to nisam radio iz sujete. Ona tad nije dobila ništa još od Janjuša, da bi bilo zbog druge osobe. Više sam to radio da nju izrevoltiram i iznerviram. Na kraju se ispostavilo da nas to nije dovelo u propast, ali je bilo na ivici. Šta ja da tražim pored tebe, ako ti govoriš ovakve reči?! Verujem da mi napolju ne bi takve stvari rekla - rekao je Luka.

- Ali ni on napolju ne bi radio ovakve stvari meni na oči. Negde me povredio kao ženu. Uzmimo u obzir da sam ja izigrana već, da nisam htela da uđem u odnos, naravno da bih bila sujetna - rekla je Aneli.

- Da li tebe prati sujeta kroz živoz za tvoj ljubavni odnos? - pitao je Marko.

- Naravno - rekla je Aneli.

- Ja sam imao situaciju da nisu rekle ni jedna ni druga devojka da ih ne zanimam i d aidu ka drugom dečku. Ako ti nećeš sa mnom, ima ko hoće, ja se vodim time - rekao je Luka.

- Ti bi iz sujete otišao kod druge - rekla je Aneli.

- Bolje je iz sujete da sedim sa drugom devojkom nego sa osobom koja me vređa - rekao je Luka.

- Zašto si ti nju pitao: "Da li bi se preselila sa mnom u Švajcarsku?" - pitala je Aneli.

- Ja sam totalno tada rekao da mogu da biram da odem kod Aneli ili kod Sandre, rekao sam da bi otišao kod Sandre. Da odem kod Aneli bilo bi vređanje i ponižavanje - rekao je Marko.

- Ja ću onda iz sujete napraviti scenu. Kao situacija od malopre kada sam ga pitala da li zna da isplete pletenicu. A on je meni rekao: "Ispleo sam ih dosta", pa i meni su pleli prošle sezone. Sala sam mu poslednju šansu,a ko napravi jedan pogled, sa mnom je završio - rekla je Aneli.

- Ništa ne znam detaljnije o njenom životu, pa nisam shvatao za ozbiljno. Kad smo ušli u vezu, nije u meni proradilo ono što je trebalo da proradi. Dok, kada sam ušao sa Aneli, shvatio sam da me ona privlači, privukla me vrlo brzo. Dala mi je svoj život ovako - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić