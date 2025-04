Naoštrila se! Keti progovorila o napadima koje je doživela, pa se dotakla i Branke Knežević: Nisam oprostila ništa ! (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' Joca Novinar i Stefan Milošević Panda ugostili su Katarinu Samardžić Keti.

Katarinu Samardžić Keti progovorila je o svom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozu i Anđelom Đuričić, te se osvrnula na negativne komentare na društvenim mrežama.

- Količina toga koja stiže danima je strašna. Umara me. Bilo je i pretnji, neću da pričam o tome, dovoljno se bavim time. Poruka koje je bila okidač jeste da ja priznam da sam bila ta zla veštica koja je htela njih da rasturi. Stranice koje me podržavaju su to takođe okačile i onda je nastalo sve ovo. Neke ću i da prijavim. Svakog ko mi bude unosio nemir kod mog deteta, goniću ga - rekla je Keti.

Video sam da je i Branka najavila kontratužbu, šta kažeš o tome?

- Ja sam to uradila još unutra. Ne znam zašto se sad našla uvređenom. Nije legitnimno da mi unutra kažeš da se mene moje dete odreko i da sam se*sualno opštila sa nekim, e to ćeš morati da dokažeš. Nemam problem da se vređamo na osnovu ženskih shvađa, ali ovo ćeš da dokažeš. Ništa medrugo ne zanima. Ona ne ume da kaže "Izvini", da je to rekla, onda u redu - rekla je Keti, pa dodala:

- Nisam oprotila ništa. Nek prašta neko drugi, ja neću. Ali eto, Anđela Đuričić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić