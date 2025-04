PALO SUOČAVANJE! Munjez sasuo Dači sve u lice, Virijević stao na Stefaninu stranu, pa priznao: Ja je prvi peckam, NEĆU VIŠE AKO SAM JA PROBLEM (VIDEO)

Ori se garderober!

Danijel Dujković Munjez video je Daču Virijevića kako izlazi iz sobe, te ga je pozvao kako bi se suočio sa njim nakon ljubomorne scene.

- Još jednom joj dobaci, ne pretim ti, imaćeš problem sa mnom - rekao je Munjez.

- Što sam ja problem sada - pitao je Dača.

- Nisi ti problem, nego meni smetaju te vaše šale, okej da je ona slobodna, ali vi kao da čekate da je ona ranjena srna, da nema zaštitu - rekao je Munjez.

- Okej, neću više dobacivati. Ja njoj prvi dobacujem, nikada ona meni nije dobacila prva. Ona je ranjena ušla ovde. Nemojte više da me spominjete i to je to - rekao je Dača.

- Ma ne Dačo, ona nije iskrena prema meni - rekao je Munjez.

- Napravio si od mene ludaču i nenormalnu, okreni se sada i idi. Nisi ti Dačo problem, nego samo prebacuje na mene ono što on radi - urlala je Stefani.

- Trebao si da je smiriš Munjo, je l' se ovako smiruje devojka - rekla je Mimas.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić