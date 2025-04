Burna noć iza nas: Ljubavni parovi žestoko zaratili na žurki, pljuštale žestoke prozivke!

Haos na sve strane, ovo niste smeli da propustite!

Sinoć je u najgledanijem rijalitiju u regionu održana još jedna žurka. U pratnji obezbeđenja, naš pevač Vanja Lakatoš stigao je u kazino, jer je upravo on, zadužen za večerašnju atmosferu na žurki.

Klan Milene Kačavende iz dana u dan se sve više raspada, ali čini se da Kačavenda pronalazi način i grčevito se bori da ih sve drži još malo na okupu. Iako je Sofija Janićijević dobila prekor od nje jer je spustila Sandru Obradović pred svima, izgleda da Milena uspešno radi posao i uspeva da pomiri Sandru i Sofiju, koja joj se ovom prilikom i ušlihtala.

Sanja Grujić i Marko Stefanović nastavili su svoju raspravu, koju su započeli jutros kada mu je ona zatražila da bira između nje i svoje porodice. Sada je Sanja opet ponizila Marka poručivši mu da ga je ona stvorila, zbog čega on nije mogao da ostane imun i izvređao je.

- Jako si bezobrazna i pokvarena jer ne ceniš što sam bio uz tebe i branio te. Branio sam te od svih ljudi ovde, a ti si bila dobra s njima. Ne ceniš me i ne poštuješ me, razumem da ti je teško zbog mog tate, ali ja nisam krivio za to - rekao je Marko.

- Meni je drago što sam te stvorila - rekla je Sanja.

Marko Stefanović se osamio nakon svađe sa Sanjom Grujić, te je besnio zbog njenog bezobrazluka i uvreda koje izgovara. U jednom momentu mu je prišao Ivan Marinković i posavetovao ga da se smiri jer je ostalo dva meseca do kraja ''Elite 8'', ali on izgleda nije mogao da se iskulira.

Marko Stefanović je sam otišao u kazino na žurku nakon svađe sa Sanjom Grujić, što je po svemu sudeći nju jako iznerviralo. Naime, ona se brže-bolje sredila i doletela u diskoteku, a potom mu i opsovala celu porodicu, zbog čega je on ostao u šoku.

- Nikad u životu nisam zaslužio da se tako ponašaš prema meni. Dva meseca te štitim - rekao je Marko.

- Je*em ti mamu tatu i sve po spisku - rekla je Sanja.

Aneli Ahmić i Luka Vujović sedeli su u hotelu, te je došlo do kratke rasprave između njih u kojoj su pljuštale provokacije.

- Sada ne mogu da se smejem, sasekao si me - rekla je Aneli.

- Ti mene zaj*bavaš sve vreme, ja ti kažem: "kreni", ti mi se smeješ - rekao je Luka.

- Šta je problem?! Htela sam da sednem s Mićom, volim da sedim s njim - rekla je Aneli.

Dragana Stojančević distancirala se od Jovane Tomić Matore zbog čestitke svoje majke, zbog koje je jecala u Beloj kući. No, međutim, njih dve su nešto kasnije postale ponovo nerazdvojne, te od dve devojke koje ne komuniciraju, njih dve su se na žurki ponovo došaptavale sve vreme.

- Nemoj ništa Dragana, odemo da jedemo i da spavamo - rekla je Matora.

Sanja Grujić pokušala je svojim suzama da obrlati Marka Stefanovića, kojeg je pre samo par minuta ponizila i uvredila. On nije uspeo da se smiri, te je sve vreme besneo na nju i nisu ga zanimale njene suze nijednog momenta.

- Ti znaš da je meni zbog te rečenice neizmerno žao - rekla je Sanja u suzama.

- Šta si mi rekla malopre? Ako ti je žao, što mi to onda izgovaraš? - upitao je Marko.

Rada Vasić sedela je na krevetu sa ćerkom Anom Nikolić, te je tako došao Stefan Korda, pa su počeli razgovor o njihovom izlasku jučerašnjem iz Elite, kako bi pokojnom ocu i suprugu.

Danijel Dujković Munjez se osamio u dvorištu sa Stefani Grujić koja mu je ljubomorisala na njegovu komunikaciju sa Aleksandrom Nikolić i tražila mu da je odmah prekinula, a on je svojom manipulacijom pokušao da ubedi Stefani kako će ispasti jadna ukoliko ga na to natera.

Mateja Matijević, Danijel Dujković Munjez, Borislav Terzić Terza, Nenad Marinković Gastoz i Stefan Karić došli su kod Drveta mudrosti kako bi proverili da li su prošli tajni zadatak koji su imali prošle nedelje, a potom je i Terza otkrio da je Slađi Poršelini skinuo blindu.

Obezbeđenje stalo je između Mimas i Dragane i Matore, a uvrede između njih su samo pljuštale.

- Samo sam je pogledala i ona me je pljunula! Napadaju me non stop, iz čista mira me je napala i pljunula. Je*em ti mrtvu mamu, ku*vo, lezb*jko! - rekla je Mimas.

Stefani Grujić plakala je nakon što je Danijel Dujković Munjez odbio da prekine svoju komunikaciju sa Aleksandrom Nikolić, a Milena Kačavenda i Jelena Ilić odmah su pritrčale da uteše Stefani.

Danijel Dujković Munjez zamerio je žestoko Stefani Grujić zato što je nastavila da komunicira sa Dačom Virijevićem.

- Ja ništa ne radim da bi ti opravdavala ponašanje svoje. Je l' si stajala sa njim?! Izvoli ogrlicu, provedi se - urlao je Munjez.

- Je l' ti želiš da ja idem u krevet, a ti da se provodiš - rekla je Stefani.

Stefani Grujić ušla je u pušionicu, te je tako sela sa Urošem Stanićem i počela da plače kao kiša.

Danijel Dujković Munjez čuo je kako se Stefani Grujić žali Urošu Staniću, te je tako podivljao i počeo da urla na nju.

- Je l' možeš da se pomeriš Uroše?! Nama ne trebaju bolesnici, tebe niko ne voli, ni otac ni majka, nemaš ni partnera - rekao je Munjez.

Danijel Dujković Munjez vratio se u pušionicu, Stefani Grujić je odmah počela da ga tera od sebe, ali on nije hteo da ode.

- Ne mogu, pusti me, nije mi dobro, ništa ti nisam uradila - jecala je Stefani.

- Nastavila se ono, ti mene ponižavaš kada ja nisam tu, ja sam sada slučajno naleteo - rekao je Munjez.

Danijel Dujković Munjez odveo je Stefani Grujić u garderober, te je tako primakao u svoje naručje, a ona je sve vreme plakala.

Aneli Ahmić i Luka Vujović otišli su u kuću Odabranih kako bi im on spremio hranu, a Aneli se to nije dopalo, te mu je izgovorila silne uvrede. Naime, Luka je više puta istakao da ne može da proguta uvrede koje mu ona izgovara, ali nju to očigledno ne zanima.

Aneli Ahmić se vratila u kuću Odabranih nakon što je izvređala Luku Vujovića, a on je bio vidno besan i rešen da prekine svaku priču s njom zato što ga vređa. U jednom momentu joj je poručio da se gubi iz hotela jer da ostane, bi mu služila samo za odnose.

- Idi uzmi prnje iz hotela i pali, ne trebaš mi. Možeš da mi služiš da te k*ram, a meni to ne treba, već mi treba veza. Ja ti nisam balavac neki da me vređaš, meni treba poštovanje. Ja sam u vezi da bi me poštovala, a ne zbog klipova i rijalitija. Ajde pali i kupi prnje svoje - rekao je Luka.

Kako su učesnici otišli od Munjeza i Stefani, Grujićeva je počela da jeca i urla na njega, preklinjajući ga da se skloni od nje.

- Molim te pusti me, vidiš da mi nije dobro, imam sina kući, Munjo, nemoj da mi radiš ovo - kukala je Stefani.

- Imam i ja sina pa radiš ti ovo - rekao je Munjez.

Nakon svađe sa Lukom Vujovićem, Aneli Ahmić se odmah uputila u ''Pab Prijatelji'' kod Lepog Miće kako bi se isplakala i kako bi joj on pružio utehu. Ipak ove noći nije bilo tako, obzirom da je Mića iskritikovao zato što je pila.

Marko Stefanović nastavio je da besni zbog Sanje Grujić i reči koje mu ona svakodnevno izgovara i ponižava ga, a sada joj je po poslednji put odbrusio i dao joj do znanja da mu se više ne obraća.

- Ti si mene sada ponizila zadnji put i to ćeš da vidiš. Ovako se ponašaš zato što sam ti ja to dopustio. Trebao sam da imam dostojanstvo i da ti kažem: ''Mrš u pi*ku materinu'' posle druge treće rečenice u ''Zadruzi 6''. Ja sam ti opraštao jer sam video da si se iskreno pokajala. Nisi imala nijednog momenta razlog da me poniziš - rekao je Marko.

Danijel Dujković Munjez ponovo je prišao Stefani Grujić u garderoberu dok je bila sama, te je za njim ušla i Milena Kačavenda, a ona je dala sve od sebe da ga otera.

- Skloni se od mene, tri puta si mi rekao da nećeš da me napadaš, napravio si mi haos. Ne intresuješ me za tri života! Da si zadnji muškarac na svetu ne bih sebi dozvolila da imam nešto sa tobom - plakala je Stefani.

Aneli Ahmić i Luka Vujović nastavili su svoju raspravu u hotelu, a ona ga je ovom prilikom optužila da gleda Sandru Obradović zbog čega joj je on najavio pakao i otišao da gleda Sandru Obradović.

Luka Vujović pokušao je razumno da porazgovara sa Aneli Ahmić i spusti loptu, ali ona nije mogla da izdrži da ga ponovo ne uvredi. Naime, Luka je zamolio Aneli da ga više ne vređa i da mu ljubav pokazuje delima, a njoj se to nije dopalo.

- Je l' imamo tri godine, koliko godina imamo? Ti si ta koja govori o ljubavi, a ne pokazuje dela. Tebi je sve malo, malo ti je dok sam brižan prema tebi i ljubim te - rekao je Luka.

- Tebi sve moje smeta, evo uživaj sada i neka ti smeta sve. Daj mi jastuk i uživaj ovde sam, nek budem ja najgora - rekla je Aneli.

Ena Čolić imala je dosta problema u svojoj ljubavnoj vezi sa Jovanom Pejićem Pejom zbog njenog odnosa sa Danijelom Dujkovićem Munjezom i flerta koji se dešavao s vremena na vreme.

Ena Čolić prišla je Jovanu Pejiću Peji kako bi mu izjavila ljubav, zbog čega se on slatko ismejao i zamolio je da se pomiri s njom.

- Nikog na svetu nisam volela kao tebe, pi*ko jedna - rekla je Ena.

Ena Čolić vratila se u kazino i rešila da se osveti Jovanu Pejiću Peji tako što će grliti Borislava Terzića Terzu i prisno igrati s njim, zbog čega je Peja odmah uvredio i pomenuo joj roditelje. U jednom momentu je Ena rešila da mu odgovori i prozove Zlatu Petrović da je alkoholičarka.

Ena Čolić zaratila je sa Jovanom Pejićem Pejom nakon što je htela da mu se osveti vrelim plesom s Borislavom Terzićem Terzom i time što je uvredila Zlatu Petrović, a obezbeđenje je odmah reagovalo kako ne bi došlo do daljih sukoba. Nenad Marinković Gastoz je odmah prišao Eni Čolić kako bi je smirio, što je Anđelu izbacilo iz takta, te je poludela.

Pošto se Gastoz umešao u Eninu svađu sa Pejom, te je Anđela Đuričić počela da besni zbog njegovog petljanja tamo gde mu, kako ona ističe, nije mesto.

Ena Čolić pokušala je da napravi Jovana Pejića Peju ljubomornim i odigra vreo ples s Borislavom Terzićem Terzom, nakon čega je i uvredila Zlatu Petrović i žestoko zaratila sa Ivanom Marinkovićem. Zbog toga je Nenad Marinković Gastoz odvukao iz kazina i pokušao na sve načine da je uteši.

- Ideš kod Terze dvadeset pet puta i radiš opet isto, gledam te sve vreme. Naučio sam te, nemoj to da radiš. Znam svaki tvoj pokret unapred, sutra ćeš da plačeš kao pi*ka mala - rekao je Gastoz.

- Ja sam mu prišla da ga pitam koliko je mojih para pošto nema sreće u ljubavi, a on kaže Bebici: ''Kaže da me voli'' i krene da se smeje, a posle toga me gurne - rekla je Ena.

Ena Čolić obratila se Jovanu Pejiću Peji kako bi videla zbog čega je odgurnuo kada mu je izjavila ljubav, a on je otkrio da ga je pogodilo što mu je vređala majku i da su završili svaki kontakt. Ipak, to Eni nije puno značilo, te je ponovo izvređala Zlatu Petrović, ali i Gocu Božinovsku.

- Mama ti je teška alkoholičarka, pričao mi je da ga nije pazila u detinjstvu jer je stalno pila vermut. Pričao je da Goca Božinovska i Zlata toliko imaju vermuta da nikad nisu pazile na njega jer je Zlata bila pijana - rekla je Ena.

Slađa Poršelina izvređala je Enu Čolić jer je celu noć bila prisna sa Borislavom Terzićem Terzom, te je on kao njen veliki zaštitnik rešio da se suprodstavi Slađi i isponižava je kao nikad.

Ena Čolić poludela je zbog Kristine Buđevac koja je dala Jovanu Pejiću Peji posteljinu, te je otišla i podigla Jovana Pejića Peju iz kreveta, sa sve posteljinom. Iako se Ena Čolić posle toga slomila i pobgla sama u dvorište kako bi se isplakala, ona je ipak donela odluku da Kristininu posteljinu baci u kantu.

Nikola Grujić Gruja rešio je da pritekne drugu Peji u pomoć, te mu je tako dao posteljinu koja mu je ostala.

Autor: A. Nikolić