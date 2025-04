Za njega je bezgrešna: Gastoz shvatio da cimeri mogu Anđeli samo da pljunu pod prozor! (VIDEO)

Uzdigao je u nebesa!

Nakon rasprave sa Slađom Lazić, Nenad Marinković Gastoz i Jordanka Denčić Džordi komentarisali su da njihovi cimeri mogu samo da pljunu pod prozor Anđeli Đuričić.

- Posle oni nešto pričaju Anđeli - rekla je Džordi.

- Nemaju šta, ponavljaju to celu sezonu - dodao je Gastoz.

- Ona je idealna, nema zamerku. Oni nju zbog toga i mrze - govorila je Džordi.

- Ona njih provaljuje, čita i komentariše, sve. Oni se zentaju od nje - rekao je Gastoz.

- Da, a ona ne preza ni od koga. Onda dođe Slađa i priča izmišljotine, a ona prva to radi. Njoj ni ne treba dečko da je brani, ona sve sama - dodala je Džordi.

- Od čega da je branim? Od nečega što je bilo? Ovde ako kažeš: "Nemojte to da radite, ubiću vas", oni to namerno rade, a kad vide da se ne pecaš - nastavio je on.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić