SKINULA DEVET KILOGRAMA KAO OD ŠALE: Dušica Jakovljević priznala da je kuburila sa kilogramima, a evo kako je uspela da vrati devojački izgled (FOTO)

Dušica tvrdi da je pet obroka imala u toku dana, odnosno tri velika i dve užine.

Voditeljka Dušica Jakovljević kaže da je odlučila da smrša u trenutku kada više nije mogla da obuče haljine za snimanje emisije, koje su joj organizatori doneli. Tada je rešila da krene na dijetu i uspela je da smrša devet kilograma.

- Početkom 2019. imala sam mnogo problema sa kilažom. Bila sam i otečena jer se nikada nisam bavila sportom pa mi je i to utucalo na povećanje težine. Do 33. godine me je služila genetika i mogla sam da jedem koliko sam htela, ali poslednjih godina to nije slučaj. Tako sam sa konfecijskog broja 36 došla do 40- rekla je Dušica, pa je otkrila šta je bio hitni razlog da se baci na dijetu:

- Moj posao zahteva po šest sati sedenja u programu uživo. Bilo mi je nelagodno jer nisam mogla da obučem nijednu haljinu koju su mi doneli. Video mi se stomak kao da sam u poodmakloj trudnoći. U tom trenutku sam rekla: Dušice, dosta je bilo - objasnila je ona.

- Pored tri obroka dnevno, uvela sam i dve užine. Za doručak sam jela ovsene pahuljice sa voćem ili jaja sa salatom. Za ručak meso i salatu. Za prvu užinu sam jela dve jabuke ili dve kruške, a za drugu kiselo mleko sa čija semenkama.

