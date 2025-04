Jedno drugom sasuli sve!

U emisiju "Pitam za druga" na RED televiziji voditelji Stefan Milošević Panda i Jovan Ilić ugostili su Milosavu Pravilović. Putem telefonskog uključenja javio se kum Ivana Marinkovića, Gera, koji se suočio sa Milosavom zbog prozivki koji je iznela na Ivanov račun.

- Ja sam videla da je on svakog utorka na apratima i pije pivo. On je njoj uzeo pare iz kofera, ja sam to svojim očima videla - rekla je Milosava.

- Ona je njega non stop hvalila, a onda ušla i po njemu. On je mnogo dobar čovek, zaj*bala si se. Milosava, tamo si se šlihtala ženama kojim nisi trebala, Kačavenda i ostalo. Osobe koje su ti najviše vređale ćerku ti si sa njima spustila loptu - govorio je Gera.

- To ćemo drugim putem da rešavamo, to se zna - dodala je Milosava.

- Rekla si da Ivan pije, svi piju, pa i ja popijem litar rakije. Kocka se? Ja sam kockao 45 godina. To što za Ivana pričaju da je kockar, pa on uplati 100 ili 200 dinara, to ni nije kocka - pričao je Gera.

- On je tamo kockao po 14000 dinara. Gero, ti si čovek mojih godina, treba da razumeš. Da li si video kako je bio zaljubljen u Aleksandru, pa se uhvatio Brankinih s*sa? - govorila je ona.

- Pa šta je ona pričala? Da ima mali k*rac. Stara jedna fora, nema malih k*rčeva, nego velikih p*čki. Ivan je tvoju ćerku zavoleo i želeo sam da ostanu zajedno. Imam tvoj broj, možeo da se čujemo. Ivana ne branim, ali on je mnogo dobar čovek. To što je Ivanu bilo to bi malo ko preživeo. Oni jedu g*vna da nije dao detetu, a ništa on Goci Tržan nije ostao tužan i to lično ja znam. Verujem da je Ivan voleo Aleksandru jer kad je pogledaš liči na Jelenu. Ja sam kum Aleksandra mora da se uda za Ivana. Ivan će da prihvati nju sa detetom, jer ima i on dete - dodao je Gera.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić