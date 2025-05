ŠOK! Aneli ostavila Luku pred svima jer ga je VREĐANJEM dovela do tačke pucanja, ori se Bela kuća (VIDEO)

Haos!

Sledeće pitanje Milan Milošević pročitao je Aneli Ahmić.

- Luka ti je rekao da neće vezu sa tobom nego samo ka*anje, da li si pristala na to samo zato što si se zaljubila - glasilo je pitanje.

- Nije rekao to, rekla sam mu da je pekniezer i malo sam ga psovala, znam šta ga nervira. Rekao je to zato što sam ga isprovocirala, smatram da to ne misli - rekla je Aneli.

- Vređala me je i provocirala i rekao sam da mi onda služi samo za ka*anje i da to nije veza, u tom smislu - rekao je Luka.

- Nisam pristala na to jer sam se zaljubila, da volim ga, ali je rekao to u afektu. Dao je ljudima za pravo da sada pričaju da je izabrao mene jer imamo se*s, jer na drugoj strani nije mogao - rekla je Aneli.

- Izvinio sam ti se, zato si i legla - rekao je Luka.

- Zašto lažeš sve patološki lažovu?! Više nismo u vezi, nismo - rekla je Aneli.

- Juče mi je opet govorila strašne stvari, ide za mnom i onda ja puknem. Ponavljam, ne dam ti više da me vređaš, ako me budeš vređala, nema veze samo ka*anje - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić