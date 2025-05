Ovo se čekalo! Ana Nikolić priznala da je napolju čeka NOVI FRAJER, Korda poludeo od ljubomore, pa NAJAVIO HAOS (VIDEO)

Ovo se čekalo!

Naredno pitanje je bilo za Anu Nikolić i Radu Vasić.

Pitamo se šta se desilo sa poštovanom familijom Vasić? Kakva sramota od majke, još veća sramota od ćerke, okreće ih jedan Korda oko prsta.

- Stvarno i ja ne znam šta je sa nama. Pomutio mi mozak. U pravu su. Ako mene narod razume, ja nisam kriva, kriva je moja ćerka. Ja sam ušla kao majka da mojoj ćerki stanem u zaštitu. Cela familija se sekirala, ušla sam lično ja da joj kažem šta je čeka od Stefana. Ona kao ćerka nije slušala majku, ispalo je da više poštuje i sluša njega nego porodicu i kuću. Ona nije mene ispoštovala, stavila sam onda u njene ruke. Dok sam tu, ja sam sa njom. Ne mogu ja da se svađam s anjim, a ona njega voli. Ja je ne branim od njega, digla sam moje ruke. Dok smo ovde, ovde, kod mene ne. To moj problem nije. Ovde nemam snage za njih - rekla je Rada.

-Sramota me, sramota me i sebe preko čega sam prešla. Ne znam šta mi je, da sam napolju nikad ne bih prešla preko ovoga. Ja sam u situaciji da sam i moje kući ponizila. Smatram da ću tek da ga na*ebem, ali to ću napolju da sredim. Saznala sam svašta. Ta neka riba na koju se on ranije ložio na nju, pa je on sigurno odbijao jer je bio niko i ništa. On se njoj javio da joj kaže da je potpisao ugovor za Elitu 8, ona ga je pitala kako je došao do toga, a onda je on rekao: "Imam poznatu devojku, saznaćeš ko je". Kasnije je ona njemu poslala poruku da je videla da ulazi, a onda je on njoj rekao: "Rekao sam ti, postaću poznat" - ispričala je Ana.

- On je nju pozvao da se vide - rekao je Milan.

- Korda kaže da te vodi za Nemačku. Pričala si ovde da ga se bojiš, da li ga se sad bojiš? - pitao je Mića.

- Boga mi, da živimo sami bojala bih se - rekla je Ana.

- Rešenje dok smo ovde sam rekla. Kod mene ne - rekla je Rada.

- Što se tiče tog Nemca kog je Ivana našla, ako bude sa njim ja ću otići i nakautirati ga. Ne mogu sa mnom da igraju igrice. Bolje da mi kaže da li smo zajedno ili ne, a ne danas jesmo, sutra nismo - rekao je Korda.

- Rekla mi je ako ne budem sa njim, da ima za mene dobru priliku - počela je Ana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić