Pink.rs u posedu šokantnih poruka!

O odnosu Milene Šarac Mime i Nikole Grujića Gruja mnogo se priča još od pete sezone "Zadruge" u kojoj je sa njom prevario suprugu, a onda su i godinama ostali zajedno, što je iznenadilo mnoge. Njihova veza bila je ispraćena brojnim skandalima, a mi smo došli u posed fotografija poruka koje joj je Gruja pisao, dok je imao probleme sa policijom zbog optužb da je bio nasilan.

- Nekome drugom moćda bih i moga ali njoj ne mogu, volim je previše da bih uradio tako nešto. Ja mogu da tražim snimke iz restorana, imam dokaz da je ona na mene nasrnula. Drugo, imam svedoka za parking, dečko koji je bio s nama tu i koji može da svedoči da se ništa nije desilo sem otimanja telefona i pljuvanja. Imam i čime da je ucenjujem, mogu je s nečim obeležiti za ceo život, kao što je ona mene. Može bar mirno da ne spava i da bude u strahu jer ne zna šta ću uraditi i da li ću. Ali ja ne želim ništa od navedenog. Neka ja budem obeležen, a ona, opet ponavljam, može od sad mirno da spava. Eto, jedino što bih voleo je da se odvoji negde sama i da me kontaktira jer ona ima prava na to, za razliku od mene. I naravno voleo bih da joj neko dopre do mozga - glasila je jedna od poruka koju je napisao.

- Kajem se što smo se ono veče posvađali. Nisam je udario, možda se udarila dok sam joj otimao telefon ili u restoranu kad sam pokušavao da se odbranim od nje, kad me je napala s leđa. Kako god, juče sam želeo da joj samo objasnim u kom ću problemu biti posle svega jer stvari ne stoje isto kao one večeri što su joj tamo rekli, već mi je svašta nešto nakarikano u toj presudi i sada sam zaista obeležen za ceo život i u problemu za mnogo stvari, a pre svega zbog dece. Boli me što me nije kontaktirala da čuje kako mi može pomoći, pustila je da ostane to sve tako i da budem osuđem za "nasilje u porodici" s trajnim posledicama po mene i moju decu. Mislio sam da će posle svega ispasti čovek ali ili opet neko drugi upravlja njom ili nije svesna u kakvom sam problemu sada. Žao mi je što će se kroz neko vreme kajati, a ja ću do tada preboleti ili biti s nekom drugom, pokušavati da prebolim... - nastavio je da piše Gruja o porukama do kojih smo došli.

- Milena, posle svega? Samo želim da te čujem. Samo da se javiš, popričamo, nakon razgovora kažeš mi da više ne želiš da pričaš sa mnom, uopšte da me čuješ. Prijaviš me idem da želim 60 dana i to je to, ali mi se javi znaš da te volim kao nikoga nikada. Dok si ti u kafani s momcima ja ne spavam i evo me opet u policiji pokušavam nešto da sredim ali ne mogu bez tebe. Pa da li ćeš me posle svega pustiti ovako da propadnem? - pisao je Gruja njoj u drugoj prepisci.

Autor: A. Nikolić