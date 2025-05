Izneo brojne detalje o dešavanju koje intrigira javnost danima unazad!

Tokom noći, u emisiji “Gledanje snimaka” povela se žustra rasprava o odnosu Stefana Karića i Anđele Đuričić, kao i o tome da li su se njih dvoje družili ili čak viđali pre ulaska u “Elitu”. Gledaoci su imali priliku da čuju razne komentare, a u jednom trenutku u centar pažnje dospeo je i bivši zadrugar Stefan Krstović Krle. Diskutovalo se o tome da li upravo on poseduje dodatne informacije koje bi mogle rasvetliti prirodu odnosa između Karića i Anđele. Krle se povodom cele situacije oglasio za portal Pink.rs, te je je izneo svoje tvrdnje i osvrnuo se na sve spekulacije o ovoj situaciji.

Krle je u svom izlagaju istakao da je s Anđeline strane primetio simpatisanje Karića, te izneo tvrdnu da je izlašla sa njima, upravo kako bi bila pored njega.

- Da je nešto bila među njima, to ne znam. Jedino što bih da demantujem su njene reči da nikada nije bila sa nama u gradu i da nikada nije zvala Stefana u provod. Ja imam poruke gde smo se mi dogovarali da izađemo. Ona je tom prilikom zvala Stefana sa nama. Otišli smo svi zajedno u klub. To što se priča da je Šopićka bila sa nama, nije. Nikada nije bila sa nama u društvu. Kada se provod završio, Anđela je otišla svojim putem, a Karić svojim. Istina je da smo bili u društu.Ostalo ne znam ništa, da li su se dalje čuli i šta se dalje dešavalo i da li se išta dalje dešavalo Siguran sam da ga je Anđela simpatisala. Ona ne bi meni tek tako rekla da zovem njega, da je on nije zanimao. Ne mislim da je ona njega ikad zanimala preterano. Sad kad vratim film, suguran sam da nikada ne bi bila sa nama u društvu, da Stefan nije želeo da izađe - istakao je Krle.

Autor: S.Z.