Samo da izađem, pa ću joj reći... Dača Virijević razvezao jezik o Milici Veličković, žestoko je ispljuvao, pa najavio osvetu! (VIDEO)

Tvrdi da je blam!

Dača Virijević ćaskao je sa Teodorom Delić i Nenadom Macanovićem Bebicom o Milici Veličković, te je iskoristio priliku da ispljuje Milicu Veličković jer je pokušala da ga zavadi sa ocem.

- Zamisli ti Milicu koja šalje, blam. Ta devojka je blam - rekao je Dača.

- Nije mi jasno to što radi - rekao je Bebica.

- Došla ovde da igra rijaliti sa svima, meni pričala da me se otac odrekao. Samo da izađem napolje, pa ću sve najgore da joj kažem - rekao je Dača.

- Ne znam što to radi - rekao je Bebica.

- Sledeće sezone ulazi ona i miri se sa Terzom - rekao je Dača.

- Milica? Sto posto, to što ona priča: ''Ja idem, ja sam voditeljka'', ku*ac si ti voditeljka. Ona sledeće sezone dolazi ovde iako bih ja to volela i mislim da je ona top za to, ali ništa od toga - rekla je Teodora.

- Kakav god da je Terza, on je sto puta bolji čovek od nje - rekao je Dača.

- Ma nije - rekla je Teodora.

- Ona pozdravlja Ivana zato što vređa Sofiju - rekao je Dača.

- Možda čak više mrzi Kačavendu, pa zbog toga - rekla je Teodora.

- Miličice blamčice - pevao je Dača.

