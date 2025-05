U KOMBINACIJI SMO, MISLIM DA ON IMA DRUGU: Anita progovorila o odnosu sa FIlipom Đukićem, ovo su svi detalji!

Nedavno je u javnosti kao plamen odjeknula vest o romansi voditelja RED televizije, Filipa Đukića i pobednice "Elite 7", Anite Stanojlović, a sada je Anita, gostujući na RED televiziji, otkrila u kakvom su oni zapravo odnosu.

Veliku prašinu na društvenim mrežama podigao je lajv pobednice "Elite 7" Anite Stanojlović na TikToku, gde se ljubila s voditeljem RED TV Filipom Đukićem. Nedeljama unazad šuška se da su njih dvoje u emotivnoj vezi, te su se njihovi prvi javni poljupci protumačili kao potvrda.

Sada je Anita, gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji otkrila da su njih dvoje u kombinaciji i da ka vezi, kako kaže, ne teže.

- Ja sam rekla da kaže da je bolje u kombinaciji, vidim da mu je bilo krivo što sam se uvredila. Što se tiče veze sa njim, nemam pojma. Posle veze sa Anđelom i kako se Anđelo ponašao prema meni, ja sam negde postavila standarde kako treba muškarac da se ponaša prema meni. Filip je jako neozbiljan! Ja Filipa dosta poznajem i znam neka njegova razmišljanja, ovo sve što pokazuje javno, nije takav privatno, ali mislim da je nezreo. Ja imam drugačiji život od njega, ja imam veliko dete, očekujem malo više od muškarca, da bude porodičan tip. Ja mislim da je Filip sve, samo to nije. Meni prija što je neozbiljan i lud, lepo se smejem s njim, ali sada za vezu, ne...Ja sam lepši par sa Filipom, nego sa Anđelom, sviđa mi se i fizički, ja volim tetovaže i tu energiju koju Filip poseduje, a Anđelo ne, meni to ne odgovara. Ja kada sam sa Filipom, ja se samo smejem! Mi kada smo zajedno, on je nežan i pažljiv, ali da smo nas dvoje pričali da idemo ka vezi ili da ne smemo da imamo da imamo nekoga, ne, ja mislim da on ima još neku, ali to nije moja stvar. Ja nemam nikoga, niti se čujem niti se dopisujem, jer Filip je prva osoba kojoj sam dala pristup posle Anđela. Ja samo Filipa imam i to je to, čujemo se stalno, ali se ne viđamo često, vidimo se sada, budemo dva ili tri dana, pa se ne vidimo pet dana - rekla je Anita, a onda je nastavila:

Ja sam bila noć pre toga kod njega, zezali smo se, otišla sam ujutru kući, vratila sam se kod njega, on je bio pijan i krenuo je da me poljubi, ja sam sklonila glavu. Neko je napisao: "hajde poljubite se", i onda smo se poljubili. Ja dobijam pretnje, socijalno oko deteta, kao zbog Filipa, on je ovakav, kao on je onakav, čak su i Aleksejevom ocu pisali. Nije to nešto strašno, ja mislim da je Filip super lik, ja ne mislim da je on ovakav ili onakav, samo su otišli predaleko. Sada je mirna luka, juče sam mu poslala poruku, tako da ne znam, moraćemo njega da pitamo.

Autor: Nikola Žugić