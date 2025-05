Opšti haos u Beloj kući: Ena Čolić i Ivan Marinković brutalno zaratili, on ubedio Peju da je nikakva riba, pa umešao i Zlatu Petrović! (VIDEO)

Pljušte prozivke!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Ivana Marinkovića kako bi prokomentarisao odnos Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

- Ivane, često komentarišeš Enu i Peju. Da li dolaziš do novih zaključaka ili imaš isto mišljenje? - upitao je Darko.

- Retko grešim, a ova žena me sve više nerviram. Mogao bih da napravim esej, ali pokušaću da budem kratak - rekao je Ivan.

- Stežeš du*e sve vreme - rekla je Ena.

- Ti klikćeš dugmiće tim palčevima - rekao je Ivan.

- Megan Fox ima ovakve palčeve - rekla je Ena.

- Mislim da je trenutno u pitanju varejnje, ali je pitanje da li će Ena da ga ispovraća ili is*enja. Ovakva žena može da obrlati klince. Peja će ovako da se bori do samog kraja i na ivici je da je prihvati do kraja. Ena vrlo iskusno uspeva da ga obrlati i to utiče na njjegovu psihu. Glavni i uzročni tip njegovih problema je zbog toga što misli da je najbolja riba u Beogradu. Peja tripuje već par meseci da je sa nekom najjačom ribom koja ima očaj palčeve i koja ne liči ni na šta bez šminke - rekao je Ivan, pa dodao:

- Ona je fetišarka obična, ali ja sam njoj rekao da ona nije normalna jer ima fetiš ka mlađim muškarcima. Peja ima šanese da se ispravi kad bude opalio dve tri neke ribe. Osim toga što mi je tolko odvratna ova žena, nikad neću zaboraviti psovku koju mi je izgovorila. Ona je jedno od većeg zla koje je kročilo u ovu kuću - rekao je Ivan.

- Tebi je ovo poslednja sezona ukoliko ne budeš dolazio da bacaš smeće i menjaš baterije - rekla je Ena.

- Ona tvrdi da je Zlata Petrović jer nema muškarca, pa pije. Onda možete misliti kakva je ona - rekao je Ivan.

- Moja majka je najsrećnija na svetu - rekao je Peja.

- To rešavaj s njom - rekao je Ivan.

