Žestoko raskrinkavanje: Đedović otkrio da su Matora i Dragana sinoć bile na koraj do VRELE AKCIJE, evo šta se desilo u izolaciji! (VIDEO)

Sve izašlo na videlo!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Marka Đedovića da prokomentariše odnos Jovane Tomić Matore i Dragane Stojančević.

- Ja razumem Draganu zašto nije otišla i rekla Matoroj sa kim se ljubila i imala s*ks, previše je rano za njihov odnos. Dragana zna sa kim je imala nešto, nije budala ako je sa Matorom da ide i sipija kafe sa Matejom i vata se sa Lukom. Matora hoće sve odmah sa sazna, a onda dođu na televiziju, pa iznameštaju pola grada. Matora sinoć da je htela one bi imala s*ks, htela je da je poljubi i urlala je da Dragana izađe iz njenog kreveta, a ja sam ih slušao sigurno pola sata. Ja sam ih pitao oko čega se toliko svađaju, a njih dve su pričale. Imam razumevanje za Draganu, ali gde je kraj? Matora sinoć da je popustila one bi bile intimne. Njih dve su u vezi, samo Dragana to neće da prevali preko usta. One samo zbog te jedne reči nisu zajedno. One su zajedno, džaba se vrišti, poziva na čestitku i roditelje. Danas sam prošao i video sam da plače ceo dan - rekao je Marko.

- Iskreno mislim da su u tajnoj vezi jer se tako ponašaju. Dragani mislim da je teško da prizna javno da je biseksualka. Ona misli da se napolju ništa ne vidi i da se vidi samo ovo za stolom što pričaju da su drugarice - rekla je Ivanija.

- Sinoć da smo se poljubile i da je spavala kod mene da li bi ovako pričala? Naravno da ne bi. Ja sam bila ljuta u tom trenutku i neću niko da mi priđe - dodala je Matora.

- Dragana po ceo dan ljubomoriše na Enu. Ena se po rečima sklonila, ali po delima nije. Matora krišom daje čokoladice Eni, tako da nije 100% sigurna u Matoru. Možda ona neće zbog toga da ozvaniči neke stvari - nastavila je Ivanija.

Autor: A. Nikolić