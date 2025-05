Počela da sumnja u nju: Matora sve nesigurnija u Draganine emocije, besna kao ris zbog njenih laži za Luku i Mateju, ovo je konačna odluka! (VIDEO)

Besna!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru kako bi progovorila o svom odnosu sa Draganom Stojančević.

- Zbog čega si ljuta na Draganu i zašto si je izbacila iz kreveta? - upitao je Darko.

- Nisam mogla da verujem da me je slagala i klela se u majku da nije bila sa Lukom. Isto tako me lagala za Mateju. Volela bih da sam juče bila najponosnija i stala u njenu odbranu. Počinjem da sumnjam, pazi navodno ona meni kaže da mi nije rekla da se ta tema nije potegla. Mene je iznerviralo što me laže za tako sitne stvari, pomislim da li me onda laže i za krupnije? Ona je sinoć bila spremna da se mi pomirimo i da spavamo zajedno u krevetu. Šta bi bilo da smo sinoć prespavale i da smo se ljubile? Ja dolazim ovde lažem i pristajem na sve njene laži. Ona sa mnom i prijateljima priča najnormalnije i onda dođe ovde i pogubi se. Dok ja nju štitim i potvrđujem ono što ona kaže, ona mene stavlja u problem . Ja ništa ne radim sa Draganom bez njene dozvole. Ja sam se zaljubila u njenu pažnju jer sam bila polupana, ali kako ide naš odnos, ona je totalno drugačija osoba - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić